Мишустин: В РФ появится цифровая платформа для оформления соцвыплат

В течение пяти лет будет создана единая цифровая платформа, которая позволит оформлять социальные пособия и выплаты в электронном виде. В 2021 году проект заработает в пилотном режиме в семи субъектах Федерации. Об этом рассказал в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Кабмин продолжает работу по созданию так называемого социального казначейства, "системы, которая позволит упростить для людей получение социальной помощи - выплат, пособий, компенсаций - без хождения по различным инстанциям, сбора документов и справок", сказал он.

Для решения этой задачи утверждена концепция цифровой трансформации соцсферы, она рассчитана на пять лет. "Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается в проактивном формате и без бумажной волокиты", - сообщил Мишустин.

По его словам, платформа объединит информационные системы разных ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат.

"Уже в этом году в семи пилотных субъектах РФ будет запущен эксперимент. Там начислением региональных мер социальной поддержки займется Пенсионный фонд. Затем распространим эту практику на всю страну", - рассказал глава правительства.

Кроме того, заработает единый контакт-центр, который будет круглосуточно предоставлять гражданам персональные консультации по видам социальной помощи.

Еще одно нововведение коснется опекунов и законных представителей - с этого года они смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде через портал госуслуг. "Без личного присутствия и бумажных документов, как это требуется сейчас", - подчеркнул Мишустин.

Вырастет число дистанционных сервисов для инвалидов, прежде всего, тех, которые касаются главной процедуры для определения группы инвалидности - медико-социальной экспертизы.

"В течение пяти лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат", - заявил глава правительства. Но это не значит, что учреждения закроют свои двери для людей. "Разумеется, цифровая трансформация не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами. Они по-прежнему будут проводить прием граждан. Кто захочет, сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий, во время живого общения решить все интересующие вопросы", - уточнил премьер.

Кстати, успешный опыт электронного оформления пособий у россиян уже есть. "Автоматически начислялись 5 тысяч рублей на детей до 8 лет, которые были введены по инициативе президента перед Новым годом", - напомнил Михаил Мишустин. "Необходимо, чтобы все меры социальной поддержки можно было получать так же быстро и удобно", - добавил он.