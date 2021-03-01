Новости

Путин поздравил лыжника Большунова с победой на чемпионате мира 21:09
На Украине приостановили госфинансирование партии Зеленского 21:06
Facebook договорился с германскими СМИ о выплатах за новости 20:53
Чернышенко прокомментировал победу Большунова на ЧМ 20:44
Instagram представил важную функцию для блогеров 20:32
ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 20:24
Лыжник Спицов сломал руку во время тренировки на ЧМ 20:03
В марте частично ограничат движение поездов по МЦД-2 19:54
ВОЗ: Вторая волна пандемии еще не закончилась 19:51
ФАС оштрафовала "Яндекс" за нарушение закона о рекламе 19:29
Кабмин продлил срок въезда в РФ по приложению "Путешествую без COVID-19" 19:08
Пашинян попросил прощения за все свои ошибки 19:07
Матвиенко допускает новое голосование по Лубянской площади 19:03
"Зенит" лишился Кержакова на 4 недели 19:02
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса 18:54
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Минюста по Навальному 18:49
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту 18:48
Матвиенко попросила азербайджанскую коллегу помочь в освобождении армянок 18:45
Определен высший управляющий орган фонда "Круг добра" 18:37
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром" 18:28
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы 18:25
Соцопрос: Немцы ждут ослабления локдауна 18:18
Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены 18:16
Стало известно, сколько в Петербурге светило солнце в феврале 18:13
Весеннее тепло придет в Москву в апреле 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
01.03.2021 20:22
Рубрика: Происшествия

Продажа в долг

Мошенники стали взыскивать деньги с граждан, продавших им дорогие товары
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Появилась новая схема мошенничества с помощью судебных приказов - упрощенной системы взыскания долгов. Жертвами становятся граждане, продавшие какую-то дорогую вещь.
Суды стали приравнивать электронный перевод к обычной расписке. Фото: Сергей Куксин/РГ Суды стали приравнивать электронный перевод к обычной расписке. Фото: Сергей Куксин/РГ
Суды стали приравнивать электронный перевод к обычной расписке. Фото: Сергей Куксин/РГ

Например, человек может продать фотоаппарат. Некоторые камеры стоят больших денег, но при продаже из рук в руки люди сделку не оформляют. А кто-то может сбыть с рук фамильные драгоценности или любое другое ценное добро. Сегодня вопрос решается просто: покупатель переводит деньги продавцу на карту, забирает вещь и уходит.

Фото: CentralITAlliance / iStock
Как не стать жертвой мошенника, работая на фрилансе

Долгое время считалось, что в такой схеме нет никакого подвоха. Однако мошенники нашли лазейку. Как рассказывают эксперты, в последнее время тысячи продавцов стали находить себя в списках должников. Якобы те деньги, что они получили на карту, были взяты ими в долг. Причем у продавцов нет даже возможности сказать слово в защиту: суды принимают решение по упрощенной процедуре, выносят судебные приказы.

Для того чтобы получить исполнительный лист на продавца, покупателю оказывается достаточно принести в суд распечатку счета. Она становится доказательством, что человек получил деньги. Некоторые хитрецы еще делают приписку при переводе "как договаривались, такого-то числа". Распечатки со счетов заменяют суду расписки.

Как поясняют юристы, согласно Гражданскому кодексу договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если сумма превышает десять тысяч рублей. В подтверждение договора займа может быть представлена расписка или иной документ, доказывающий, что человек получил деньги. Поскольку сегодня люди часто рассчитываются в электронной форме, суды стали принимать вместо расписок справки от банка о выполнении платежа.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Эксперты рассказали, как бороться с телефонными мошенниками

Доктор юридических наук Марина Илюшина считает практику развития упрощенных процедур опасной.

"Благодаря этому упрощению создана идеальная среда для действия мошеннических схем. В результате нарушаются права участников гражданского оборота, - говорит она. - При этом существует мировая практика использования для быстрого взыскания долга исполнительной надписи нотариуса. В этом случае права участников гражданского оборота гарантируются имущественной ответственностью нотариуса, предусмотренной законодательством".

Напомним, исполнительная надпись нотариуса приравнивается к судебному решению. Но, как объясняют эксперты, нотариус, получая заявление о взыскании долга, обязательно бы запросил договор займа. Так что мошенническая схема бы не сработала. Сегодня нотариус может совершает исполнительную надпись только по нотариально оформленным договорам. Между тем эксперты давно говорят о том, что необходимо расширить применение исполнительной надписи нотариуса.

Происшествия Преступления Экономика Финансы Долги и кредиты

Главное сегодня

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
Захарова прокомментировала спецдоклад ООН по берлинскому пациенту
Толстой рассказал, в каком случае Россия может покинуть Совет Европы
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона