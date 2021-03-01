Появилась новая схема мошенничества с помощью судебных приказов - упрощенной системы взыскания долгов. Жертвами становятся граждане, продавшие какую-то дорогую вещь.

Например, человек может продать фотоаппарат. Некоторые камеры стоят больших денег, но при продаже из рук в руки люди сделку не оформляют. А кто-то может сбыть с рук фамильные драгоценности или любое другое ценное добро. Сегодня вопрос решается просто: покупатель переводит деньги продавцу на карту, забирает вещь и уходит.

Долгое время считалось, что в такой схеме нет никакого подвоха. Однако мошенники нашли лазейку. Как рассказывают эксперты, в последнее время тысячи продавцов стали находить себя в списках должников. Якобы те деньги, что они получили на карту, были взяты ими в долг. Причем у продавцов нет даже возможности сказать слово в защиту: суды принимают решение по упрощенной процедуре, выносят судебные приказы.

Для того чтобы получить исполнительный лист на продавца, покупателю оказывается достаточно принести в суд распечатку счета. Она становится доказательством, что человек получил деньги. Некоторые хитрецы еще делают приписку при переводе "как договаривались, такого-то числа". Распечатки со счетов заменяют суду расписки.

Как поясняют юристы, согласно Гражданскому кодексу договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если сумма превышает десять тысяч рублей. В подтверждение договора займа может быть представлена расписка или иной документ, доказывающий, что человек получил деньги. Поскольку сегодня люди часто рассчитываются в электронной форме, суды стали принимать вместо расписок справки от банка о выполнении платежа.

Доктор юридических наук Марина Илюшина считает практику развития упрощенных процедур опасной.

"Благодаря этому упрощению создана идеальная среда для действия мошеннических схем. В результате нарушаются права участников гражданского оборота, - говорит она. - При этом существует мировая практика использования для быстрого взыскания долга исполнительной надписи нотариуса. В этом случае права участников гражданского оборота гарантируются имущественной ответственностью нотариуса, предусмотренной законодательством".

Напомним, исполнительная надпись нотариуса приравнивается к судебному решению. Но, как объясняют эксперты, нотариус, получая заявление о взыскании долга, обязательно бы запросил договор займа. Так что мошенническая схема бы не сработала. Сегодня нотариус может совершает исполнительную надпись только по нотариально оформленным договорам. Между тем эксперты давно говорят о том, что необходимо расширить применение исполнительной надписи нотариуса.