Москалькова: Сотрудничество РФ с Советом Европы снижает риски третьей мировой

Сотрудничество России с Советом Европы сдерживает мир от агрессии и возможной угрозы Третьей мировой войны, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Мы имеем возможность донести до них (Совета Европы - ред​​​.) истинное положение вещей - зачем себя лишать. И они приезжают к нам, и возвращаются иногда с совершенно другими мнениями, - цитирует агентство РИА Новости Татьяну Москалькову в ходе круглого стола "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".

По ее словам, это "дает возможность сдерживать мир от развития агрессии и, может быть, приближающейся угрозы Третьей мировой войны, и улучшать систему защитных механизмов".

Напомним, что Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. А через два года ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных. Российские представители работают во всех органах Совета Европы - в Комитете министров Совета Европы, ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и др. К тому же Россия является одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.