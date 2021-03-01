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01.03.2021 18:16
Рубрика: Экономика

Москвичи с картой "Мир" смогут ездить на метро за полцены

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обладатели бесконтактных банковских карт "Мир" с сегодняшнего дня могут ездить в столичном метро и МЦК со скидкой - с каждой поездки можно сэкономить до 20 рублей. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Скидку 10 рублей можно получить, когда оплачиваете бесконтактной картой "Мир" на турникете. Сумма поездки обойдется в 36 рублей. Скидку 20 рублей получите, если поездку оплатить на турникете смартфоном на базе Android, к которому в приложении Mir Pay или Samsung Pay привязана карта "Мир". Стоимость поездки - 26 рублей", - объяснили в пресс-службе ведомства.

Обычно поездка при оплате бесконтактной банковской картой стоит в подземке 46 рублей, так что скидка в 20 рублей позволит ездить в метро почти за полцены. Акция с картами "Мир" продлится с 1 марта до 30 июня. При проходе через турникеты со счета будут списывать полную стоимость проезда, но через несколько минут скидка вернется обратно.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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