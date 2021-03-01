На Украине приостановили госфинансирование партии Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лишилась госфинансирования. Как передает strana.ua, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции выявила в финансовом отчете партии признаки уголовных преступлений.

Речь идет о неоднократном нарушении порядка финансирования политической силы, подлоге, а также присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением. По каждому из этих пунктов виновным может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы.

"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - сообщили в НАПК. Материалы дела были отправлены в полицию.

Глава пропрезидентской партии Александр Корниенко, комментируя произошедшее, заявил, что обычно нарушения выявляют в порядке подачи отчетов, и этим грешат многие партии.

"Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее. Там не только мы, а много партий нарушило. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчета. В любом случае будем исправлять, есть месяц на исправление. Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесем все исправления. Работаем над тем, чтобы осуществить все исправления, на которые нам укажет НАПК", - отметил Корниенко.