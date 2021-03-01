Назван единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19

Единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в мировых масштабах - вакцинация, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По данным ВОЗ, сейчас антитела к коронавирусу имеют менее 10% населения планеты. В своей статистике эксперт организации сослалась на результаты около 500 исследований, которые ВОЗ провела в очагах заражения в некоторых городах мира. При этом Сваминатан отметила, что в различных регионах данные могут отличаться.

"Местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета",- пояснила эксперт.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

По итогам третьей фазы клинических испытаний этот препарат показал эффективность на уровне 91,6 процента. По данным специалистов, "Спутник V" обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "Ковивак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).