Назван единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19

Новости

Боткинская больница Москвы подключена к ЕМИАС 09:30
Стало известно, когда в этом году пройдет акция "Час Земли" 09:25
В первый день весны в Москве воздух прогреется до +3 градусов 09:21
В Югре сиротам выдадут по 10 тысяч на аренду жилья 09:21
Стало известно, какой месяц этой зимы был самым холодным в столице 09:12
Москва заняла четвертое место в рейтинге по самым высоким зарплатам 08:56
На трассе в Забайкалье перевернулся бензовоз с 7 тоннами топлива 08:17
"Душа" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" 07:28
Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой 07:22
Премьер Индии первым привился в ходе второй волны вакцинации от COVID-19 06:54
В Приморье подшефная леопардесса Стивена Сигала выжила после ранения 06:19
Синоптики предупредили о сильных осадках в ряде регионов России 06:18
В Аргентине коронавирусные ограничения продлили до 12 марта 05:30
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя за полторы минуты до старта 05:15
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной 04:18
Жителей Словакии обязали носить респираторы вместо масок 03:54
Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента 03:47
ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском 03:18
ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19 02:48
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 02:43
Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России 02:07
Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха 02:07
Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси" 01:52
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США 01:44
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области 01:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 09:17
Рубрика: Общество

Назван единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19

Текст: Михаил Загайнов
Единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в мировых масштабах - вакцинация, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

По данным ВОЗ, сейчас антитела к коронавирусу имеют менее 10% населения планеты. В своей статистике эксперт организации сослалась на результаты около 500 исследований, которые ВОЗ провела в очагах заражения в некоторых городах мира. При этом Сваминатан отметила, что в различных регионах данные могут отличаться.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Ученые приступили к изучению поствакцинального иммунитета

"Местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета",- пояснила эксперт.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

По итогам третьей фазы клинических испытаний этот препарат показал эффективность на уровне 91,6 процента. По данным специалистов, "Спутник V" обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "Ковивак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
Россиянам напомнили о четырехдневных рабочих неделях этой весной
Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март