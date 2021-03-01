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Рубрика: Общество

ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Главный научный сотрудник Всемирный организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что менее 10 процентов населения мира имеют антитела к SARS-CoV-2.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Подчеркивается, что это усредненные данные. В некоторых городах, которые представляют собой крупные очаги заражения, не менее половины населения имеют антитела к коронавирусу, пишет РИА Новости. "ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями. Их было около 500", - рассказала Сваминатан. По ее словам, вакцинация - единственный способ достижения коллективного иммунитета.

Ранее другой представитель ВОЗ - Ханс Клюге - высказал предположение, что пандемия COVID-19 завершится в начале 2022 года. "Худший сценарий позади", - подчеркнул он, добавив, что вирус останется среди людей, станет сезонным заболеванием, как грипп. Но точно предсказать, как будет развиваться ситуация, точно не может никто.

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