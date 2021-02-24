Зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19. Чем они различаются

20 февраля была зарегистрирована еще одна вакцина против COVID-19 - "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, разрешенной к широкому применению в нашей стране после "Спутника V" от НИЦ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороны", разработанной ГНЦ "Вектор".

Таким образом, в нашей стране есть уже три вакцины, сделанные на разных технологических платформах, и врачи смогут подобрать своим пациентам для прививки наиболее подходящую.

Ограничения могут возникать, например, если у человека есть аллергия на какой-либо из компонентов вакцины - в этом случае его прививают другим препаратом.

Зарегистрированная третьей "КовиВак" - вакцина "мягкого" действия, она производится по классической технологии. Мы внимательно изучили данные о всех трех вакцинах, чтобы их можно было сравнить.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V")

Зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС, подана заявка на одобрение ВОЗ.

Это генно-инженерная векторная - на основе двух штаммов живых аденовирусов человека.

Вводится двукратно с интервалом 3 недели.

Эффективность составляет 91,4%, против тяжелого течения заболевания - 100%.

Ожидается, что иммунитет формируется на два года (на 9 месяцев - уже доказано).

У привитых может наблюдаться гриппоподобный синдром - повышение температуры (иногда до 38-39 градусов), мышечные и суставные боли, слабость, головная боль. При необходимости рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Обычно симптомы проходят в течение 1-2 дней. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов.

Массовая вакцинация "Спутником V" началась в январе. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет, также разрешено применение в возрасте 60+.

Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Нельзя применять при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях в анамнезе; острых инфекционных заболеваниях, обострении хронических недугов. Прививку можно сделать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ - после нормализации температуры.

При тяжелых осложнениях после введения первой дозы (анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40 С и т.д.) введение второго компонента также запрещается.

С осторожностью можно применять при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфарктах миокарда в анамнезе, ИШМ, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ.

"ЭпиВакКорона"

Зарегистрирована в России и Туркменистане.

Это генно-инженерная пептидная вакцина - на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса.

Вводится двукратно внутримышечно с интервалом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность 100%. Иммунная защита, ожидается, будет действовать не менее года.

Сильных нежелательных явлений не выявлено, у немногих отмечена боль в месте укола и повышение температуры до 38,5.

"ЭпиВакКорона" стала второй, зарегистрированной в России. Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / ТАСС

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет, ожидается допуск и 60+.

Противопоказана беременным и кормящим, планируются исследования на детях до 18 лет.

Запрещено делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата (гидроокиси алюминия и др.); при тяжелых формах аллергии; первичном иммунодефиците, новообразованиях, поствакцинальных осложнениях при предыдущем введении вакцины; острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний. Прививку можно делать не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

"КовиВак"

Зарегистрирована Минздравом России 20 февраля 2021 года, планируется проведение процедуры одобрения ВОЗ, регистрация в зарубежных странах.

Тип вакцины и способ введения

Цельновирионная инактивированная - на основе "убитого" целого коронавируса. Это классический тип вакцин, масштабно производимых и используемых еще с прошлого века.

Вводится дважды внутримышечно с интервалом две недели.

"КовиВак" - это классика вакцинопрофилактики. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Эффективность и побочные проявления

Иммунологическая эффективность составляет 85%. Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований.

Серьезных нежелательных явлений после вакцинации не выявлено. В редких случаях отмечалась легкая боль и уплотнение в месте укола. Головная боль и легкое повышение температуры были у единичных участников.

Кому рекомендована, противопоказания, особенности

Применяют у взрослых 18-60 лет.

Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились. Также не применяют у людей, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, а также людям с тяжелыми аллергиями.

Временно противопоказана: при острых лихорадочных состояниях, острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Прививку делают через 2-4 недели после выздоровления.

Допускается возможность вакцинации при хронических заболеваниях почек, печени, нейроэндокринной системы, тяжелых заболеваниях кроветворения, аутоиммунных, аллергических заболеваниях, бронхиальной астме и др. Состояние пациента и возможность прививки с учетом фактора польза-риск оценивает лечащий врач.