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01.03.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

Названы регионы с наибольшей опасностью лесных пожаров в марте

Текст: Алексей Дуэль

Повышенная вероятность возникновения лесных пожаров отмечается этой весной в 26 регионах страны, сообщает Рослесхоз. Среди территорий, где риск возгораний особенно велик, специалисты называют Крым, запад Краснодарского края, восток Оренбургской области, Тыву, юг Республики Алтай, Башкирию, Челябинскую область, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.

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"Основная причина лесных пожаров весной - именно человеческий фактор, - добавили в Рослесхозе. - В частности, несанкционированные выжигания сухой растительности на полях, придомовых территориях, дачных участках и других землях. Весной 2020 года в результате перехода огня в лес с территории земель иных категорий зафиксировано порядка 30% от общего количества лесных пожаров".

Чтобы сократить число таких пожаров, лесное ведомство организовало акцию "Останови огонь!". В этом году она стартовала на две недели раньше обычного срока. Ее основная задача - объяснить тем, кто работает в лесу, а также охотникам, рыболовам и, самое главное, всем, кто возделывает землю рядом с лесами, опасности, к которым может привести неосторожное обращение с огнем или выжигание сухой травы.

"В России с 2015 года запрещены выжигания сухой растительности на землях сельхозназначения, разведение костров в полях и других территориях", - напоминают в Рослесхозе.

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