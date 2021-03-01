1 марта руководитель Росреестра Олег Скуфинский и президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик подписали соглашение о сотрудничестве. Росреестр и нотариат будут активно развивать электронное взаимодействие.
"Эффективное взаимодействие с Федеральной нотариальной палатой, как одним из крупнейших партнеров и пользователей услуг, является для Росреестра приоритетным, - сказал Олег Скуфинский. - Соглашение направлено на совместную разработку новых электронных инструментов в интересах заявителей".
Сегодня нотариус самостоятельно получает необходимые сведения из ЕГРН и направляет документы на регистрацию прав собственности, тем самым предоставляя участникам сделки не только гарантии защиты их прав, но и удобный сервис в режиме "одного окна".
В 2020 году нотариусы направили на государственную регистрацию более 2,4 млн пакетов заявлений на регистрацию прав по удостоверенным ими сделкам и 7 млн запросов о предоставлении сведений ЕГРН в электронном виде для совершения нотариальных действий. Срок регистрации квартиры по сделке, удостоверенной нотариусом, - один рабочий день. Будет - еще быстрее.
"Совместная работа по развитию электронного взаимодействия нотариата и Росреестра дает обществу столь востребованные сегодня удобные цифровые инструменты гражданского оборота, которые защищены имущественными гарантиями нотариуса. И почти 8000 нотариусов страны представляют собой фронт-офис Росреестра", - отметил президент ФНП Константин Корсик.
Сейчас Россреестр и ФНП совместно прорабатывают технологии, которые позволят автоматизировать обработку электронных документов, направляемых нотариусами на регистрацию прав, в том числе при оформлении наследства.
"Подача нотариусами свидетельства о праве на наследство - одна из наиболее востребованных услуг среди граждан. Новый механизм усовершенствует электронное взаимодействие между Росреестром и нотариатом, обеспечит для заявителей комфортный и защищенный оборот недвижимости", - заявила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.
Документы о недвижимости доставят на дом
Онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание официально запустила Федеральная кадастровая палата Росреестра.
Теперь заказать документы о недвижимости с доставкой на дом могут и граждане, и юрлица, и индивидуальные предприниматели из всех регионов страны. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе. Человек выбирает удобные для него дату и время получения услуги и оплачивает ее с помощью банковской карты на сайте Кадастровой палаты. Но в то же время подать заявку на выездное обслуживание можно и традиционными способами: например, позвонив по телефону: 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной, или при личном обращении в офисы филиалов Федеральной кадастровой палаты.
Сотрудники Кадастровой палаты могут выехать на место для того, чтобы принять заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к ним документы, заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Заявителям могут и доставить сведения из ЕГРН.
Стоимость услуги выездного обслуживания зависит от региона. Начинается она от 500 рублей. По словам начальника Управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Росреестра Елена Шмелевой, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимся владельцами недвижимости, услуги выезда предоставляются бесплатно.
Подготовила Ольга Игнатова