Нотариусы начнут в электронном виде направлять в Росреестр свидетельства о праве на наследство. Кроме того, планируется значительно сократить и сроки регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам. Это значит, что, оформив покупку квартиры через нотариуса, не придется долго ждать документы из Росреестра. Скорее всего, вообще не придется, так как планируется, что регистрация будет проходить автоматически.

1 марта руководитель Росреестра Олег Скуфинский и президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик подписали соглашение о сотрудничестве. Росреестр и нотариат будут активно развивать электронное взаимодействие.

"Эффективное взаимодействие с Федеральной нотариальной палатой, как одним из крупнейших партнеров и пользователей услуг, является для Росреестра приоритетным, - сказал Олег Скуфинский. - Соглашение направлено на совместную разработку новых электронных инструментов в интересах заявителей".

Сегодня нотариус самостоятельно получает необходимые сведения из ЕГРН и направляет документы на регистрацию прав собственности, тем самым предоставляя участникам сделки не только гарантии защиты их прав, но и удобный сервис в режиме "одного окна".

В 2020 году нотариусы направили на государственную регистрацию более 2,4 млн пакетов заявлений на регистрацию прав по удостоверенным ими сделкам и 7 млн запросов о предоставлении сведений ЕГРН в электронном виде для совершения нотариальных действий. Срок регистрации квартиры по сделке, удостоверенной нотариусом, - один рабочий день. Будет - еще быстрее.

"Совместная работа по развитию электронного взаимодействия нотариата и Росреестра дает обществу столь востребованные сегодня удобные цифровые инструменты гражданского оборота, которые защищены имущественными гарантиями нотариуса. И почти 8000 нотариусов страны представляют собой фронт-офис Росреестра", - отметил президент ФНП Константин Корсик.

Сейчас Россреестр и ФНП совместно прорабатывают технологии, которые позволят автоматизировать обработку электронных документов, направляемых нотариусами на регистрацию прав, в том числе при оформлении наследства.

"Подача нотариусами свидетельства о праве на наследство - одна из наиболее востребованных услуг среди граждан. Новый механизм усовершенствует электронное взаимодействие между Росреестром и нотариатом, обеспечит для заявителей комфортный и защищенный оборот недвижимости", - заявила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

Документы о недвижимости доставят на дом

Онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание официально запустила Федеральная кадастровая палата Росреестра.

Теперь заказать документы о недвижимости с доставкой на дом могут и граждане, и юрлица, и индивидуальные предприниматели из всех регионов страны. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе. Человек выбирает удобные для него дату и время получения услуги и оплачивает ее с помощью банковской карты на сайте Кадастровой палаты. Но в то же время подать заявку на выездное обслуживание можно и традиционными способами: например, позвонив по телефону: 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной, или при личном обращении в офисы филиалов Федеральной кадастровой палаты.

Сотрудники Кадастровой палаты могут выехать на место для того, чтобы принять заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к ним документы, заявления об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Заявителям могут и доставить сведения из ЕГРН.

Стоимость услуги выездного обслуживания зависит от региона. Начинается она от 500 рублей. По словам начальника Управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Росреестра Елена Шмелевой, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимся владельцами недвижимости, услуги выезда предоставляются бесплатно.

Подготовила Ольга Игнатова