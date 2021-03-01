Израильские археологи предложили новую теорию эволюции человека

Археологи Мики Бен-Дор и Ран Баркай из Тель-Авивского университета представили новаторскую универсальную теорию эволюции человека. Согласно ей, двигаться по аномальному эволюционному пути представителей Homo erectus заставила жадность.

О новой гипотезе исследователи рассказали изданию Haaretz, а полностью исследование опубликовано в журнале Quaternary. Археологи попытались понять, почему человеческий мозг эволюционировал так, как это не произошло ни с одним другим видом на Земле. Они отмечают, что за миллиарды лет существования жизни ни один вид не достиг такого господства над всеми остальными, как человек.

В новом исследовании предполагается, что аномальная эволюция человека была вызвана массовыми вымираниями, которые, в свою очередь, отчасти вызывал сам же человек. Ему приходилось становиться все более изобретательным, чтобы выжить.

Суть гипотезы заключается в следующем. С течением времени на планете стабильно уменьшалось количество крупных животных. Целые виды вымирали, а их нишу занимали все более мелкие и подвижные животные. Последние научились быстро бегать, чтобы спасаться от хищников. Чтобы успешно охотиться на них, человеку жизненно важно было становиться умнее, ловчее и быстрее.

"Фактически, численность великой африканской мегафауны начала сокращаться около 4,6 миллиона лет назад, - объясняет доктор Бен-Дор. - Но наша история начинается с Homo habilis, который жил около 2,6 миллиона лет назад. По-видимому, он использовал грубые каменные орудия для разделки мяса. Затем появился Homo erectus, который заселил Африку и распространился до Евразии около двух миллионов лет назад. Так вот Homo erectus не был всеядным: это был хищник".

В своей работе ученые отмечают, что за последние пару миллионов лет человеческий мозг увеличился втрое. Своего максимума он достиг около 300 тысяч лет назад. Все прошедшее время человек постепенно, но неуклонно совершенствовал свои технологии и культуру. Так продолжалось до появления оседлого образа жизни, когда мозг человека внезапно сжался примерно до 1400-1300 кубических сантиметров.

Археологи подчеркивают, что Чарльз Дарвин выдвинул теорию выживания наиболее сильных видов, и пока никто не предложил лучшего объяснения. Его гипотеза гласит, что эволюция не линейна, а хаотична, что теоретически должно относиться и к людям. Поэтому странно, что определенные изменения в течение миллионов лет истории человечества, в том числе расширение нашего мозга, появление технологий изготовления инструментов и использование огня были "нехарактерно прогрессивными".

"Нехарактерно прогрессивный" означает, что определенные черты, такие как размер мозга, или культурные изменения, такие как использование огня, в течение длительного времени развивались в одном направлении, в сторону эскалации", - поясняет Баркай.

В ходе своего исследования археологи обнаружили временную взаимосвязь между сокращением среднего веса африканских животных, исчезновением видов и развитием человеческого мозга. Причем на примере Северной Америки объясняется, что вымирание происходило не только из-за изменения климата, но и из-за воздействия человека, истребившего некоторые виды животных.

Что касается Африки, то и средний вес животных, и количество видов здесь резко сократились в период, когда по данному континенту бродил Homo erectus. Около двух миллионов лет назад, когда он только появился, средний вес наземных млекопитающих в Африке составлял почти 500 килограммов. Только слонов тогда было шесть видов, а сейчас осталось лишь два.

Исследователи подсчитали, что к концу плейстоцена, когда все гоминиды, кроме человека современного, тоже вымерли, средний вес африканских животных уменьшился более чем на 90 процентов. Бен-Дор и Баркай утверждают, что изменение охотничьих привычек человека и оказало влияние на его развитие.

"Культурная эволюция в археологии обычно связана с объектами, такими как каменные орудия, - говорит Бен-Дор. - Но культурная эволюция также относится к усвоенному поведению, например к нашему выбору, на каких животных и как охотиться".

Ученые также считают, что вскрытая ими "охотничья головоломка" может помочь раскрыть и тайну появления самой загадочной характеристики человека: сложного языка.