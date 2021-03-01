Новости

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю шиитских бойцов под Дамаском 03:18
ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19 02:48
Трамп не будет создавать новую политическую партию в США 02:43
Вильфанд предупредил о понижении температуры в европейской части России 02:07
Кот вынудил пилотов посадить самолет на маршруте Хартум-Доха 02:07
Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси" 01:52
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США 01:44
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи в Нижегородской области 01:41
В Майами сократят количество знаменитых пальм 01:00
В Британии выявлено шесть случаев бразильского штамма коронавируса 00:55
Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег 00:45
Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску 00:22
Клебо посчитал странными действия Ретивых в командном спринте на ЧМ 00:03
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным" 28.02.2021
В Москве задержаны автохамы, перекрывшие Варшавку 28.02.2021
Ретивых заявил, что Большунов изменил тактику по ходу командного спринта 28.02.2021
Иран не считает нужным проводить встречу с США по ядерной сделке 28.02.2021
Косторная прокомментировала свое выступление в финале Кубка России 28.02.2021
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов 28.02.2021
Facebook выплатит 550 миллионов жителям Иллинойса 28.02.2021
Камила Валиева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию 28.02.2021
В московском метро произошел технический сбой 28.02.2021
В Саранске зиму проводили турниром по ледовому спидвею 28.02.2021
В Москве автохамы перекрыли Варшавское шоссе 28.02.2021
В Москве трое детей пострадали при падении с аттракциона 28.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
1 марта - награждение победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 01:52
Рубрика: Спорт

Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси"

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Нью-Джерси" - 3:2. Победу "столичным" принес точный бросок российского форварда Александра Овечкина.
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Вашингтон" и "Нью-Джерси" в нынешнем сезоне встречались в третий раз. В двух предыдущих случаях победу праздновали хоккеисты из столицы США.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Овечкин вошел в сотню лучших ассистентов НХЛ

Впервые с 17 января место в воротах "Вашингтона" занял российский голкипер Илья Самсонов, для которого эта игра стала лишь третьей в нынешнем сезоне. Но снова не оказалось получившего повреждение форварда Евгения Кузнецова. Не радовала поклонников "столичных" и безголевая серия Александра Овечкина, который не забивал в трех последних матчах. Лидер атак "Вашингтона" до этой встречи отметился всего шестью заброшенными шайбами. Проще говоря, он сильно отстает от своего обычного графика.

Матч начался для команды Овечкина не слишком удачно. На седьмой минуте встречи российский форвард "дьяволов" Михаил Мальцев распечатал ворота своего соотечественника, забросил вторую в сезоне шайбу. Но ближе к концу стартовой двадцатиминутки Якуб Врана восстановил равновесие.

В начале второго периода команды обменялись голами с интервалом в 58 секунд. Швед Никлас Бэкстрем вывел Вашингтон" вперед, но на это своей шайбой ответил белорусский форвард Егор Шарангович.

А затем пришло время Овечкина. После входа в зону партнер оставил россиянину шайбу и Александр Великий коронным броском застал врасплох голкипера соперника. Этот гол для россиянина стал седьмым в сезоне.

Больше в матче отличиться никому не удалось. Победа "Вашингтона" - 3:2.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

Главное сегодня

ВОЗ: Менее 10 процентов жителей планеты имеют антитела к COVID-19
Трамп не исключил своего выдвижения на пост президента США
Вильфанд посоветовал готовиться к сложному марту
В МЭР назвали мнение Bloomberg о росте цен на продукты в РФ "спекулятивным"
В Apple Pay можно будет использовать карты "Мир"
Кафельников рассказал, чего Медведеву не хватило для победы на Australian Open
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП