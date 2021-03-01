Овечкин прервал безголевую серию и принес победу над "Нью-Джерси"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Нью-Джерси" - 3:2. Победу "столичным" принес точный бросок российского форварда Александра Овечкина.

"Вашингтон" и "Нью-Джерси" в нынешнем сезоне встречались в третий раз. В двух предыдущих случаях победу праздновали хоккеисты из столицы США.

Впервые с 17 января место в воротах "Вашингтона" занял российский голкипер Илья Самсонов, для которого эта игра стала лишь третьей в нынешнем сезоне. Но снова не оказалось получившего повреждение форварда Евгения Кузнецова. Не радовала поклонников "столичных" и безголевая серия Александра Овечкина, который не забивал в трех последних матчах. Лидер атак "Вашингтона" до этой встречи отметился всего шестью заброшенными шайбами. Проще говоря, он сильно отстает от своего обычного графика.

Матч начался для команды Овечкина не слишком удачно. На седьмой минуте встречи российский форвард "дьяволов" Михаил Мальцев распечатал ворота своего соотечественника, забросил вторую в сезоне шайбу. Но ближе к концу стартовой двадцатиминутки Якуб Врана восстановил равновесие.

В начале второго периода команды обменялись голами с интервалом в 58 секунд. Швед Никлас Бэкстрем вывел Вашингтон" вперед, но на это своей шайбой ответил белорусский форвард Егор Шарангович.

А затем пришло время Овечкина. После входа в зону партнер оставил россиянину шайбу и Александр Великий коронным броском застал врасплох голкипера соперника. Этот гол для россиянина стал седьмым в сезоне.

Больше в матче отличиться никому не удалось. Победа "Вашингтона" - 3:2.