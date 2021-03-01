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01.03.2021 15:37
Рубрика: Культура

Египтологи расшифровали 3500-летний папирус с секретами мумификации

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Копенгагенского университета расшифровали недавно обнаруженный древнеегипетский папирус, возраст которого составляет около 3500 лет. Оказалось, что древний документ представляет собой краткую, но детальную инструкцию по бальзамированию тел умерших.

Фото: LUIGI SPINA
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Копенгагенского университета. Сообщается, что египтолог Софи Шедт сумела расшифровать древнеегипетский папирус, известный под названием папирус Лувра-Карлсберга. Дело в том, что одна часть этой рукописи принадлежит Лувру в Париже, а другая хранится в коллекции папирусов Карлсберга в Дании.

Ученые изначально предположили, что папирус содержит текст медицинского характера. Его расшифровка дала египтологам новые знания о технике бальзамирования в Древнем Египте. Текст представляет собой инструкцию, следуя которой, современные исследователи смогли восстановить процесс бальзамирования. Он использовался для подготовки древних египтян к загробной жизни. Кстати, это древнейшее на данный момент сохранившееся руководство по мумификации.

Как известно, в Древнем Египте бальзамирование считалось священным искусством. Этим занимались только посвященные. Учение было тайным и передавалось от одного бальзамировщика к другому устно. Сохранившихся письменных свидетельств, которые, вероятно, были большой тайной, очень мало - расшифрованный документ стал всего лишь третьим древним текстом о мумификации, известным науке.

"Вероятно, этот текст являлся вспомогательным средством для запоминания, - говорит Софи Шедт. - Поэтому его предполагаемые читатели должны были быть специалистами в своем деле. Текст должен был напоминать им определенные детали, такие как рецепты мазей и использование различных типов повязок. При этом некоторые более простые процессы, например, сушка тела натроном (природной содой), не включены в текст".

Бальзамирование производилось в мастерской, специально построенной рядом с гробницей. Оно длилось 70 дней, которые были разделены на два равных основных этапа. На первом этапе в течение 35 дней тело умершего человека высушивали, а на втором, также 35-дневном, тело обматывали "бинтами".

В период сушки тело обрабатывали сухим натроном изнутри и снаружи. Данный процесс начинался на четвертый день бальзамирования после очищения тела, удаления из него внутренних органов, мозга и глаз. На втором этапе тело не только обертывали в ткань, но и обрабатывали ароматическими веществами. Процедуры второго этапа подробно описаны в папирусе Лувра-Карлсберга.

Фото: iStock
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"Новая захватывающая информация, которую дает нам текст, касается процедуры бальзамирования лица умершего, - говорит Софии Шедт. - Мы получили список ингредиентов, в основном ароматических веществ растительного происхождения и связующих веществ, которые превращали в жидкость. Бальзамировщики пропитывали ею кусок красного полотна, который затем плотно прикладывали к лицу мертвого. Это позволяло заключить лицо в "защитный кокон", изготовленный из ароматного и антибактериального вещества. Данный процесс повторяли с четырехдневным интервалом".

Кстати, новые данные согласуются с исследованиями ряда мумий, проведенных египтологами ранее. Тогда было установлено, что лица мумий были покрыты тканью и смолой. Описание из рукописи объясняет, как именно делали это древние бальзамировщики.

По словам Шедт, важность расшифрованного пособия для реконструкции процесса бальзамирования заключается в том, что в нем подробно описан процесс, разделенный на четырехдневные этапы. Ранее ученые не знали, что бальзамировщики "активно работали с мумией каждые четыре дня".

Добавим, что папирус Лувра-Карлсберга датируется примерно 1450 годом до нашей эры. Этот документ на 1000 лет старше двух других известных папирусов с текстами о мумификации. Его длина составляет шесть метров, однако ученые считают, что он мог быть длиннее. Известные науке фрагменты ранее принадлежали двум частным коллекционерам. Не исключено, что в частных коллекциях сейчас хранятся и другие фрагменты этого удивительного документа.

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