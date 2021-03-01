Египтологи расшифровали 3500-летний папирус с секретами мумификации

Сотрудники Копенгагенского университета расшифровали недавно обнаруженный древнеегипетский папирус, возраст которого составляет около 3500 лет. Оказалось, что древний документ представляет собой краткую, но детальную инструкцию по бальзамированию тел умерших.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Копенгагенского университета. Сообщается, что египтолог Софи Шедт сумела расшифровать древнеегипетский папирус, известный под названием папирус Лувра-Карлсберга. Дело в том, что одна часть этой рукописи принадлежит Лувру в Париже, а другая хранится в коллекции папирусов Карлсберга в Дании.

Ученые изначально предположили, что папирус содержит текст медицинского характера. Его расшифровка дала египтологам новые знания о технике бальзамирования в Древнем Египте. Текст представляет собой инструкцию, следуя которой, современные исследователи смогли восстановить процесс бальзамирования. Он использовался для подготовки древних египтян к загробной жизни. Кстати, это древнейшее на данный момент сохранившееся руководство по мумификации.

Как известно, в Древнем Египте бальзамирование считалось священным искусством. Этим занимались только посвященные. Учение было тайным и передавалось от одного бальзамировщика к другому устно. Сохранившихся письменных свидетельств, которые, вероятно, были большой тайной, очень мало - расшифрованный документ стал всего лишь третьим древним текстом о мумификации, известным науке.

"Вероятно, этот текст являлся вспомогательным средством для запоминания, - говорит Софи Шедт. - Поэтому его предполагаемые читатели должны были быть специалистами в своем деле. Текст должен был напоминать им определенные детали, такие как рецепты мазей и использование различных типов повязок. При этом некоторые более простые процессы, например, сушка тела натроном (природной содой), не включены в текст".

Бальзамирование производилось в мастерской, специально построенной рядом с гробницей. Оно длилось 70 дней, которые были разделены на два равных основных этапа. На первом этапе в течение 35 дней тело умершего человека высушивали, а на втором, также 35-дневном, тело обматывали "бинтами".

В период сушки тело обрабатывали сухим натроном изнутри и снаружи. Данный процесс начинался на четвертый день бальзамирования после очищения тела, удаления из него внутренних органов, мозга и глаз. На втором этапе тело не только обертывали в ткань, но и обрабатывали ароматическими веществами. Процедуры второго этапа подробно описаны в папирусе Лувра-Карлсберга.

"Новая захватывающая информация, которую дает нам текст, касается процедуры бальзамирования лица умершего, - говорит Софии Шедт. - Мы получили список ингредиентов, в основном ароматических веществ растительного происхождения и связующих веществ, которые превращали в жидкость. Бальзамировщики пропитывали ею кусок красного полотна, который затем плотно прикладывали к лицу мертвого. Это позволяло заключить лицо в "защитный кокон", изготовленный из ароматного и антибактериального вещества. Данный процесс повторяли с четырехдневным интервалом".

Кстати, новые данные согласуются с исследованиями ряда мумий, проведенных египтологами ранее. Тогда было установлено, что лица мумий были покрыты тканью и смолой. Описание из рукописи объясняет, как именно делали это древние бальзамировщики.

По словам Шедт, важность расшифрованного пособия для реконструкции процесса бальзамирования заключается в том, что в нем подробно описан процесс, разделенный на четырехдневные этапы. Ранее ученые не знали, что бальзамировщики "активно работали с мумией каждые четыре дня".

Добавим, что папирус Лувра-Карлсберга датируется примерно 1450 годом до нашей эры. Этот документ на 1000 лет старше двух других известных папирусов с текстами о мумификации. Его длина составляет шесть метров, однако ученые считают, что он мог быть длиннее. Известные науке фрагменты ранее принадлежали двум частным коллекционерам. Не исключено, что в частных коллекциях сейчас хранятся и другие фрагменты этого удивительного документа.