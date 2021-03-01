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01.03.2021 19:07
Рубрика: В мире

Пашинян попросил прощения за все свои ошибки

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился за допущенные его кабинетом ошибки. Об этом он заявил в ходе митинга, который устроили его сторонники в Ереване.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Прошу прощения у всех граждан за допущенные нашим правительством ошибки. Одна из главных причин, почему ошибалась наша политическая команда, в том, что мы любимы народом, мы настолько были любимыми, что, стремясь оправдать эту любовь, желали сделать все в совершенстве. Поиск совершенства во многих случаях приводил к бездействию", - отметил Пашинян. Премьер обратил внимание, что перед Арменией стоит много вызовов, касающихся безопасности, внешней и внутренней политики. И больше ошибаться нельзя.

"Мы исчерпали возможности ошибок. Прошу прощения также от имени всех предыдущих властей. Мы никогда не сдадимся во имя борьбы за счастливую Армению", - заявил Пашинян.

Глава правительства республики подчеркнул, что не позволит, чтобы у народа было отнято право формирования власти. "Народ Армении продолжит оставаться высшей властью в стране", - добавил он.

Пашинян также заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если парламентская оппозиция согласится с его предложением. "Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года - начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ", - отметил премьер.

Стоит отметить, что параллельно с акцией сторонников Пашиняна в Ереване проходит митинг его противников. Они требуют отставки премьера.

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