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01.03.2021 14:02
Рубрика: В мире

Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров"

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что не владел всей информацией, когда говорил о неэффективности российских систем "Искандер". К такому выводу он пришел после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Reuters
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Как проинформировали в пресс-службе главы правительства Армении, стороны обсудили недавнее заявление Пашиняна, которое привело к очередной волне протестов в стране. "В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено", - цитирует "Арменпресс" пресс-секретаря премьера Мане Геворкян.

Она отметила, что "российское оружие - одно из лучших в мире", и "Армения продолжает тесное сотрудничество с РФ в сферах военной промышленности и высоких технологий".

Напомним, на прошлой неделе Пашинян, комментируя слова президента Армении Армена Саркисяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил о низкой эффективности ракет, хотя они вообще не использовались. За эти слова премьера высмеял первый заместитель начальника генерального штаба ВС Тиран Хачатрян. В ответ Пашинян, расценивший произошедшее как попытку переворота, добился его увольнения.

В минобороны отметили, что высказывания премьера были опубликованы не полностью, что привело к искажению его слов. В военном ведомстве назвали произошедшее информационной провокацией.

Все эти события привели к очередному политическому кризису в Армении, оппозиция вышла на улицы с требованием отставки премьер-министра. Пашинян, со своей стороны, требует отставки главы генштаба Оника Гаспаряна.

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