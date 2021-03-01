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01.03.2021 19:37
Рубрика: Общество

Перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября 2021 года

Текст: Игорь Зубков
Основной этап Всероссийской переписи населения состоится с 23 августа по 30 сентября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот период затруднено, перепись пройдет с 1 апреля по 20 декабря. Финансирование переписи увеличивается на 8,1 млрд рублей, из которых основная часть (6,9 млрд) будет выделена в этом году из резервного фонда правительства. Проект постановления правительства об этом опубликовало Минэкономразвития для общественного обсуждения.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Основной этап переписи был запланирован на октябрь 2020 года, но после начала пандемии он был перенесен на апрель 2021 года. В октябре началась предварительная перепись в труднодоступных районах, она успела охватить 50 тысяч человек. В начале февраля Росстат объявил о повторном переносе переписи на сентябрь.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Росстат объявил о повторном переносе переписи населения

Замглавы Росстата Павел Смелов тогда сообщил, что стоимость переписи, которая ранее была определена в 32 млрд рублей, вырастет с учетом повторной переписи в труднодоступных районах, а также необходимостью выполнять рекомендации Роспотребнадзора по социальному дистанцированию и дезинфекции. Росстат предложил проиндексировать зарплаты переписчиков (еще в 2018 году они были определены в 18 тысяч рублей) и не увольнять уже работающих пять тысяч уполномоченных по проведению переписи и пять тысяч инструкторов, а также 1 тысячу временных сотрудников в своих территориальных органах. Согласно проекту постановления, Росстату поручено провести повторные закупочные процедуры по изготовлению тиража переписных листов с новым сроком проведения переписи и уничтожить ранее изготовленный тираж.

Запланированные ранее особенности переписи останутся в силе. Так, граждане смогут не дожидаться визита переписчика и переписаться самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ. Переписчики будут заносить сведения о домохозяйствах не в переписные листы, а в планшеты (в регионы уже доставлены 360 тысяч планшетов для переписчиков, они работают на российской ОС "Аврора"). Таким образом, отпадет необходимость сканирования переписных листов, сведения поступят сразу в базу данных и будут быстрее обработаны статистиками. Росстат планировал подвести оперативные итоги переписи уже в июне 2021 года, а предварительные - в октябре, теперь они переносятся, соответственно, на начало и середину 2022 года.

Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году, по международным стандартам такие масштабные обследования должны проводиться раз в десятилетие в "круглые" даты. Всеобщие переписи населения и жилищного фонда в 2020 году должны были состояться в 50 странах, но из-за пандемии более чем в половине стран (в том числе в Германии, Индонезии, Эквадоре, Казахстане, Таиланде) сроки были перенесены. По словам Павла Смелова, это увеличивает число ошибок в демографических расчетах. После проведения переписи ведомство пересмотрит данные по демографии за последние десять лет и опубликует новый десятилетний демографический прогноз.

Общество Соцсфера Демография Правительство Минэкономразвития Всероссийская перепись населения 2021 года

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