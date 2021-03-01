Песков напомнил о готовности Путина к диалогу с США

Президент России открыт к диалогу со всеми странами, в том числе и с США, но не все страны имеют такую же политическую волю. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал по просьбе представителей СМИ призыв экс-президента СССР Михаила Горбачева провести российско-американские переговоры на высшем уровне и ответил на вопрос, что этому мешает. "Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности настолько динамично восстанавливать и развивать наши отношения, насколько к этому будет готова американская сторона", - напомнил он.

"Пока уровень готовности разный", - констатировал Песков. "Президент Путин был, есть и остается открытым к диалогу со всеми странами, в том числе и с США, и к тому, чтобы даже самые острые разногласия урегулировать в ходе общения, - подчеркнул он. - Не все страны пока имеют аналогичную политическую волю".