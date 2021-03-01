Песков ответил на вопрос о возможности отсрочки подачи деклараций чиновников

В этом году решения об отсрочке подачи деклараций о доходах и расходах госслужащих не принимались. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в этом году декларационная кампания быть сдвинута на более позднее время.

"Пока никаких решений об отсрочках не принималось", - сказал Песков.

Напомним, что в прошлом году указом президента подача соответствующих деклараций чиновников была отложена до августа. По закону госслужащим необходимо было предоставить сведения о доходах и расходах до апреля.