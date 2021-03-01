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01.03.2021 14:23
Рубрика: Власть

Песков заявил о множестве заявок из-за рубежа по вакцинам от COVID

Текст: Кира Латухина

Россия считает, что в страны, которые испытывают проблемы с вакцинами от коронавируса, нужно доставить их как можно больше, но заявок так много, что пока производство не может их удовлетворить. Но обороты растут. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос про просьбу президента Чехии Владимиру Путину о поставках "Спутник V", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Евгений Козырев/РИА Новости
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"Российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения", - сказал Песков. "Российская сторона занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны, которые испытывают проблемы с вакциной", - пояснил он.

"Заявок так много, что пока производственные мощности по сути не позволяют их все удовлетворить, но производственные обороты растут каждую неделю", - констатировал пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил, что продвижением вакцины и технологическим удовлетворением всех этих заявок занимается РФПИ. "Поэтому, конечно, будет вестись работа", - заверил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Вакцинация от коронавируса

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