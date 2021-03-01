Пятнадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 1 по 7 марта

Вся неделя - посвящение женщинам. Сериалы "Я не шучу" - о женщине -стендап-комике, "Акушерка" - с Ириной Пеговой в главной роли, "Дылды" - о том, как тренер в исполнении Павла Деревянко воспитывает волейболисток или наоборот? Документальный фильм Яна Артюса Бертрана "Женщины". Юбилей Елены Яковлевой. Круглая дата со дня рождения Андрея Миронова. Александр Балуев в новом документальном фильме рассказывает про роль в сериале "Угрюм- река" - понравится ли женщинам тип мужчины, который он воплотил? Цикл программ о кинозвездах советской эпохи... Отобрали для вас все самое лучшее. Дальше - смотрите сами.

1. Фильмы и программы к юбилею Елены Яковлевой. В ее театральном послужном списке около 30 ролей, в фильмах - свыше 60, в сериалах - более 30-ти. На канале "Россия - Культура" художественный фильм "Сердце не камень", снятый по одноименной пьесе Александра Островского (6 марта в 14:00), и программа "Линия Жизни" (6 марта в 16:15), в которой принимают участие: Галина Волчек, Владимир Андреев, Сергей Никоненко, Валерий Тодоровский.

На канале "ТВ Центр" - повтор документального фильма "Елена Яковлева. Женщина на грани" - 6 марта, в 23:10. На ОТР - программа "Моя история. Елена Яковлева". 6 марта в 20:00, художественные фильмы "Воспитание жестокости у женщин и собак" - 6 марта в 02:20 и в 20:30 и "Ретро втроем" - 5 марта в 17:10 и 6 марта в 21:55.

2. Фильмы и программы к юбилею Андрея Миронова. Документальный фильм "Скользить по краю" - на Первом канале 7 марта в 13:25. Авторы фильма побывали в Прибалтике, в санатории, где Миронов жил во время своих последних гастролей. В Рижском театре, где ему стало плохо на сцене, и в больнице, где он скончался и не только. Принимают участие: Лариса Голубкина, Мария Голубкина, Екатерина Градова, Мария Миронова и другие.

Первый канал также покажет повтор программы "Достояние республики", посвященной артисту - 7 марта в 14:20. На канале "ТВ Центр", 7 марта в 11:45 документальный фильм"Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета". На ОТР к дате спецвыпуск программы "Календарь" 8 марта в 08:10 и в 14:40. Об актере расскажет режиссер Алла Сурикова, а в рубрике "Подробности" - истории о ролях Андрея Миронова фильмах: "Будьте моим мужем", "Необычайные приключения итальянцев в России", "Три плюс два", "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Блондинка за углом", "12 стульев", "Соломенная шляпка", "Обыкновенное чудо", "Человек с бульвара Капуцинов". Также канал покажет художественные фильмы "Фантазии Фарятьева" 7 марта в 02:35 и в 22:25, "Достояние республики" 7 марта в 19:45 и "12 стульев" 7 марта в 09:40!

3. Документальный фильм "Александр Балуев "Герой, одержимый страстью". На Первом канале 6 марта в 10:15.

Приурочен к премьере сериала "Угрюм-река", который, как обещают, вскоре увидят зрители. В 1968 году одноименный роман Вячеслава Шишкова уже был экранизирован. Тогда у режиссера Лапшина получился многосерийный фильм с Афанасием Кочетковым и Людмилой Чурсиной в главных ролях. Теперь Юрий Мороз снял целый сериал. Балуев расскажет о том, как вживался в роль Петра Громова. Также принимают участие Александр Горбатов, Юрий Мороз, Роман Мадянов, Наталья Суркова, Олег Меньшиков и другие.

4. Документальный фильм "Михаил Горбачев "Первый и последний". На Первом канале 2 марта в его день рождения, в 00:10. В картине снялись Ирина Вирганская - дочь, Ксения - внучка, Карен Шахназаров - кинорежиссер, сын Георгия Шахназарова, помощника Михаила Горбачева, Елена Лукьянова - политолог, дочь Анатолия Лукьянова, бывшего Председателя Верховного Совета СССР, Антон Кравченко - журналист, сын Леонида Кравченко, бывшего Председателя Гостелерадио СССР и другие. В ленте будет рассказано и о спектакле "Горбачев", в котором главные роли играют Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Премьера постановки состоялась в 2020-м году.

5. Французский документальный фильм "Женщина" (Woman). На Первом канале 5 марта в 00:00. Режиссеры и авторы сценария: Янн Артюс-Бертран, Анастасия Микована. Всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Главы государств и королевы красоты, водители автобусов и фермеры из отдаленных районов. Все вместе они дают ответ на вопрос, что значит быть женщиной в современном мире.

6. Сериал "Дылды". Второй сезон. СТС, 1 марта в 19:00. В этом комедийном хите за динамичный волейбол и дерзкие поступки отвечает тренер Михаил Ковалев (Павел Деревянко). Во втором сезоне его несносный характер вынуждены терпеть персонажи Дарьи Урсуляк, Анны Невской, Павла Майкова, а также новые герои в исполнении Артема Ткаченко, Анатолия Кота и Снежаны Самохиной.

7. Сериал "Я не шучу" КиноПоиск HD: 4 марта. В этот день выйдут первые 2 серии, 8 марта - еще две, далее - по одной серии в неделю. Новый оригинальный проект о женщине-стендапере - от онлайн-кинотеатра и студии "Свердловск" и продюсеров Сергея Светлакова и Александра Незлобина. Лене 49. У нее двое детей, двое бывших мужей, свекровь, три кредита и собака. По таким, как Лена, рассчитывают стоимость потребительской корзины. Но только в свою корзину она добавит бутылку вина и обязательно расскажет об этом вечером со сцены. Подруги говорят, что ей нужен ботокс и мужик. А Лена хочет, чтобы ее встречали смехом и аплодисментами. В главной роли - победительница шоу "Открытый микрофон" и резидент проекта Stand-Up Елена Новикова.

8. Гала-концерт "Ледниковый период". На Первом канале, 7 марта в 21:50. Подготовлен специально к 8 марта. Незабываемые номера готовят две самые популярные девушки отечественного фигурного катания Алина Загитова и Евгения Медведева. Поклонники одноименного шоу увидят полюбившихся участников десятого юбилейного сезона: Ольгу Кузьмину и Александра Энберта, Яну Хохлову и Вячеслава Чепурченко, Регину Тодоренко и Романа Костомарова, Ольгу Бузову и Дмитрия Соловьева, Оксану Домнину и Вольфганга Черни. На арену московского дворца спорта "Мегаспорт" наряду с участниками проекта выйдут наши прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. А также действующие члены сборной России по фигурному катанию. Режиссер постановки Илья Авербух. Ведущие: Алина Загитова и Алексей Ягудин. Фигуристы будут кататься под живые выступления известных российских исполнителей: Дианы Арбениной, Натальи Подольской и Владимира Преснякова, Анжелики Варум, Jony и других.

Фото: Первый канал

9. Сериал. "Акушерка. Счастье на заказ". Третий сезон. "Россия 1", с 1 марта в рубрике "Русская серия" в 21:20. История талантливого врача-акушера Татьяны Скворцовой в исполнении Ирины Пеговой покорила сердца зрителей. В новых сериях доктор Скворцова снова разрывается между работой и личной жизнью, принимает судьбоносные решения и отчаянно ищет счастье, которое по заказу, к сожалению, не выдают. Также снимались Владимир Епифанцев, Ярослав Бойко и другие.

10. Документальный фильм "Актерские судьбы. Мировые мамы". "ТВ Центр", 7 марта, 22:15. Судьбы актрис, которые запомнились и полюбились благодаря ролям матерей, далеко не всегда складывались безоблачно. Нина Сазонова так и не нашла общий язык с единственным сыном. Любовь Добржанская считала себя вечной вдовой. У Наталья Гундаревой собственных детей не было. Любовь Соколова считала, что роль матери в одном из фильмов стала для нее проклятием...

11. Цикл программ о кинозвездах советской эпохи. "Россия К", с 1 по 8 марта в вечернем эфире. Масштаб славы этих актрис сравним с известностью актеров золотой эпохи Голливуда. Тамара Макарова, Любовь Орлова, Рина Зеленая, Янина Жеймо, Алла Тарасова, Вера Марецкая, Валентина Караваева, Елена Кузьмина, Валентина Серова, Людмила Целиковская, Марина Ладынина, Зоя Федорова, Татьяна Окуневская, Фаина Раневская, Нина Алисова, Лидия Смирнова - зрители услышат истории 16 советских кинодив. Особенность цикла программ в том, что их расскажут звезды сегодняшние: Полина Агуреева, Виктория Исакова, Олеся Судзиловская, Мария Миронова, Аня Чиповская, Полина Кутепова, Марина Александрова и другие.

12. "Вспомнить все". Лучшее лекарство от депрессии. ОТР, 7 марта в 22:00.

Нынешняя эпидемия коронавируса разрушает и психическое здоровье. Неопределенность, нестабильность, неуверенность порождают стресс и депрессию. Как с ними справиться? Об этом - с учетом исторического опыта - рассказывает Леонид Млечин. В программе использовано интервью выдающегося психиатра академика Татьяны Дмитриевой, которая была директором Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского и министром здравоохранения России.

13. Писательница Гузель Яхина станет гостем юбилейного 250-го выпуска программы "Гамбургский счет". На ОТР 6 марта в 18:00 и 7 марта в 08:15.

Первый роман Яхиной "Зулейха открывает глаза" про жестокость раскулачивания крестьян стал событием - был признан "Книгой года", удостоился премий "Большая книга", "Ясная поляна". Продажи романа резко выросли после выхода на телеэкран экранизации "Зулейхи...". В этом году автор выпускает свой новый роман "Эшелон на Самарканд". В сталинское время репрессиям подвергались не только миллионы граждан, но и целые народы. Во время Великой Отечественной войны первым таким народом стали поволжские немцы, которые жили на территории саратовской области с середины XVIII века после указа Екатерины Великой. Но те, кто не застал в живых дореволюционных волжских немцев, могут прочесть роман Гузели Яхиной "Дети мои", в котором описаны культурные и исторические подробности той жизни. И вот в новом романе продолжение истории.

14. Сериал "Обломки". Амедиатека, 2 марта. Научно-фантастический проект про спецагентов на опасном задании. "Обломки" покажут исследование разрушенного космического корабля, которые способны влиять на законы физики и поведение людей. Двум агентам специального назначения предстоит немало покопаться в этом странном деле.

15. Не забываем о хорошем кино. Комедия "Давай разведемся" Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли - на Первом канале 6 марта в 21.20. Ани Жирардо и Франсуа Сивиль в фильме "Он и она" - на Первом канале 5 марта в 23.00. Канал "Кинохит" представляет фильмографию любимца женщин Хью Джекмана. Каждую пятницу марта в 19.00: 5 марта - "Логан". Девятое и последнее киновоплощение Джекманом супергероя Росомахи. 12 марта - "Величайший шоумен". 19 марта - "Робот по имени Чаппи". 26 марта - "Кейт и Лео". Российская телепремьера эксцентричного детектива с Дэниелом Крейгом "Достать ножи" состоится в эфире ТВ-3 5 марта, в 19:30. В каталоге онлайн-кинотеатра МТС в марте появятся новые фильмы. Обратим внимание на ленты "Дедушка нелегкого поведения", "Никогда, редко, иногда, всегда", "Дать дуба в округе Юба", "Великий", "Пингвиненок Пороро. Мир динозавров", "Бывшая с того света", "Заклинание" и другие. Для удобства зрителей главная страница онлайн-кинотеатра еженедельно наполняется тематическими подборками. В первую неделю весны в специальном разделе собраны номинанты премии "Золотой глобус - 2021", главные киноработы Вуди Аллена, а 1 марта, ко Дню кошек - кинокартины про домашних питомцев.