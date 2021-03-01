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01.03.2021 15:55
Рубрика: В мире

Почему рейтинги японского премьер-министра идут вниз

Текст: Александр Ленин (Токио)
Карьера премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги может оказаться под угрозой из-за скандала вокруг его старшего сына. Последний, как выяснилось, неоднократно угощал высокопоставленных чиновников в дорогих ресторанах.
Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Действующий глава японского правительства в очередной раз был вынужден принести публичные извинения за поступок своего отпрыска, который, как полагают в Стране восходящего солнца, бьет по репутации не только кабинета министров, но и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Фото: ЕРА
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"Я глубоко раскаиваюсь из-за случившегося, что во многом подрывает доверие народа", - заявил Ёсихидэ Суга в ходе своего выступления в нижней палате парламента.

Местные журналисты отмечают, что старший сын руководителя японского правительства по имени Сэйго Суга, который работает в занимающейся спутниковым вещанием компании Tohokushinsha Film, за последние несколько лет неоднократно приглашал в элитные заведения как минимум одиннадцать высокопоставленных служащих местного министерства по административным делам и коммуникациям. К слову, это ведомство отвечает за выдачу лицензий японским телерадиокомпаниям. Несложно догадаться, что японец таким образом пытался договориться о предоставлении преференций для своей корпорации.

Первой жертвой скандала стала секретарь кабинета министров Японии по связям с общественностью Макико Танака, которая ранее работала в указанном выше министерстве и как минимум один раз принимала угощение от сына Суги. Если верить местным СМИ, в 2019 году женщина отведала разных блюд на общую сумму более семидесяти тысяч иен (около 700 долларов США).

Опытная Танака-сан не стала дожидаться развития событий и уже подала прошение об отставке. На фоне случившегося из-за ухудшения состояния здоровья она была в срочном порядке госпитализировали в одну из токийских клиник. Впрочем, пресса не исключает, что женщина просто пытается избежать от вызова на ковер в парламент, где депутаты от оппозиции готовились устроить ей "допрос с пристрастием".

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
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Уровень поддержки премьера Ёсихидэ Суги продолжают неуклонно падать по причине не самой внятной политики властей по борьбе с коронавирусом. Так, газета "Санкэй симбун" опубликовала результаты социологического исследования, в соответствии с которыми в настоящий момент наибольшей популярностью в народе пользуется министр по административной реформе Японии Таро Коно, который в правительстве также отвечает за вакцинацию.

Этот харизматичный политик с великолепным знанием английского языка имеет большой опыт работы в кабмине. Ранее он возглавлял МИД и оборонное ведомство островного государства. Большинство респондентов - 22,4 процента - именно Коно назвали главным претендентом на премьерское кресло.

При этом Ёсихидэ Суга с результатом 4,6 процента занял всего лишь пятую строчку в неофициальном рейтинге, уступив одному из влиятельных функционеров ЛДП Сигэру Исибе, восходящей звезде Синдзиро Коидзуми, сыну влиятельного ветерана японской политики Дзюнъитиро Коидзуми, а также своему бывшему патрону, экс-главе японского правительства Синдзо Абэ.

В мире Восточная Азия Япония

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