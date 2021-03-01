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Текст:   Марина Трубилина 
13:32 01.03.2021

Почти 200 тысяч домов были зарегистрированы в упрощенном порядке

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Почти 200 тысяч заявлений было подано в Росреестр с начала действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов.

Фото: iStock
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С 4 августа 2018 года, когда начал действовать уведомительный порядок, в ведомство поступило 194,3 тысячи заявлений на кадастровый учёт и регистрацию прав. К концу 2019 года таких заявлений было 103 тысячи, а к октябрю 2020 года - 161 тысяча.

Уже более 2,5 года действует порядок, когда не требуется получение разрешения на строительство для возведения жилого дома на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Вместо этого собственники участка должны уведомить органы власти о начале и окончании строительства дома. Кроме того, больше не требуется ввод в эксплуатацию таких жилых домов.

В декабре 2020 года "дачная амнистия" была продлена до марта 2026 года. Действие этого закона распространяется также на жилые дома на участках, предназначенных для ИЖС или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Положения о возможности направления уведомлений о строительстве жилых и садовых домов также продлены на пять лет, до марта 2026 года.

В течение семи рабочих дней с даты получения уведомления от гражданина об окончании строительства органы власти или местного самоуправления должны подать в Росреестр документы на кадастровый учёт и регистрацию права собственности на недвижимость. Перед этим они обязаны проверить жилой или садовый дом на соответствие всем требованиям. Если недвижимость им не соответствует, в Росреестр направляется уведомление об этом. Также владелец недвижимости может самостоятельно подать заявление на кадастровый учёт и регистрацию прав в Росреестр, если органы власти этого не сделали.

Введение уведомительного порядка позволяет контролировать строительство, избегать хаотичного застраивания территорий, возведения многогоквартирных жилых домов, а также уменьшает количество земельных споров между собственниками, отмечают в Росреестре.

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