Пол Маккартни издаст историю своей жизни в стихах

Книга так и будет называться - Lyrics, то есть "Лирика". С подзаголовком "От 1956 года до наших дней". Сам же сэр Пол и рассказал о ней на своем официальном сайте.

- Меня часто спрашивали, не напишу ли я автобиографию, но времени на это никогда не хватало, - признался Маккартни. -Единственное, что мне всегда удавалось сочинять, будь я дома или в дороге, - это новые песни. Да, я знаю, что некоторые люди, когда достигают определенного возраста, начинают смотреть в свои блокноты или дневники, чтобы вспомнить повседневные события из прошлого. Но у меня таких записных книжек никогда не было. Все что у меня есть - это мои песни, сотни песен, которые по сути и служат той же задаче - охватывать всю мою жизнь…

Тексты в "Лирике" будут расположены в алфавитном порядке, чтобы, по словам издателей "обеспечить калейдоскопический, а не хронологический отчет". Причем, войдут в нее абсолютно все: и те, которые были написаны в The Beatles, а потом в The Wings и в пору сольной карьеры.

Ожидается, что каждый поэтический текст будет дополнен описанием обстоятельств, при которых он был написан. Расскажет сэр Пол и о людях и местах, которые его на эти песни вдохновили. И - что он думает об этих произведениях сегодня.

Конечно же, особенно хочется узнать про Yesterday, Let it Be и Back in the U.S.S.R. Хотя сам сэр Пол уже не раз разводил руками: "Нет, несмотря на распространенную легенду, в СССР битлы никогда не были, увы. Даже только в аэропорту…" Но, может, теперь скажет уже что-то другое?!

Как можно судить по тизеру к книге, появятся в ней и материалы из личного архива Маккартни - черновики, письма, фотографии. Заодно удастся убедиться в том, что почерк у битла - как раз такой, какой мы обычно и ожидаем от гениев. Мягко говоря, не каллиграфический…

Кстати

Книга Lyrics выйдет в твердом переплете, объемом в 480 страниц. Не скоро - только 2 ноября. Но уже сейчас она доступна для предзаказа. Причем, по более выгодной цене - 69 фунтов 75 пенсов. Да, не дешево. Но после выхода тиража цена только увеличится.

Между прочим

Прежде Маккартни уже выпустил одну книгу - "Привет, дедулет!". В конце 2019 года она вышла и в русском переводе. Не удивляйтесь, но это детская приключенческая проза. А "дедулет" - это прозвище, которое дал сэру Полу один из его внуков.

В книге главный герой как раз и путешествует по миру со своими внуками благодаря волшебному компасу, который переносит всю компанию то в дикие прерии, то в горы, а то и на тропический пляж, где навстречу будет двигаться целая армия крабов… В общем, снова не заскучаешь!