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01.03.2021 12:42
Рубрика: Власть

Праймериз "Единой России" пройдут по открытой модели

Текст: Айсель Герейханова

Внутрипартийное голосование "Единой России", по итогам которого будут выдвинуты кандидаты на выборы в Госдуму, пройдет по открытой модели. Это значит, что каждый желающий, проживающий на территории избирательного участка, сможет принять участие в праймериз, а не только член партии. В большинстве регионов предварительное голосование пройдет в электронном формате, но в ряде субъектов будет проведено очное голосование.

Фото: РИА Новости
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В понедельник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев провел встречу в видеоформате с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. В ходе разговора Турчак напомнил, что Медведев неоднократно говорил о необходимости проведения праймериз по открытой модели, позволяющей участвовать в них всем желающим.

"Большинство коллег поддержали этот вариант, мы даем возможность участия всем гражданам нашей страны, которые могут выбрать своих кандидатов", - сказал он. Хотя отметил, что вокруг этого вопроса развернулась большая дискуссия и ряд регионов выступал за четвертую модель, которая предполагает, что выборщики формируются из числа членов ЕР.

Кроме того, по словам Турчака, партийцы выступили с инициативой взять за основу электронную форма праймериз с использованием портала госуслуг. "Вместе с тем целый ряд регионов, где с ковидом благополучно, предложили разрешить голосование в очной форме ", - добавил Турчак.

Медведев отметил, что предварительное голосование по первой модели "позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей".

Окончательное решение по модели проведения праймериз примет Генеральный совет и Бюро Высшего совета партии сегодня на заочном заседании.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия"

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