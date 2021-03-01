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01.03.2021 19:38
Рубрика: Экономика

Парк сложного периода

Правительство выделило субсидии на новые "Суперджеты"
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8394)
Российские авиакомпании пополнят парк новыми самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и получат субсидии на их обслуживание, а также на покрытие лизинговых платежей. Правила предоставления господдержки утвердило правительство.

Субсидии будет предоставлять минпромторг в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности". Ранее глава министерства Денис Мантуров заявлял "РГ", что в 2021 году авиакомпаниям планируется поставить 37 самолетов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Субсидии рассчитаны на 59 самолетов. Компенсируют половину затрат на уплату лизинговых или арендных платежей. В расчете на одно воздушное судно в 2021 году будет выделено 333 млн рублей на оплату лизинга или 140 млн рублей на оплату аренды. Лизинг самолетов субсидировали и раньше в рамках другого постановления правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок. Теперь же из федерального бюджета авиакомпании также получат компенсацию затрат на обслуживание "Суперджетов" в размере 37,5 тысячи рублей на один летный час.

Значительная часть парка воздушных судов из-за пандемии у авиакомпаний пока простаивает, но "Суперджеты" обязательно будут летать, уверены эксперты.

"Парк воздушных судов по-прежнему остается избыточным. Пандемия вызвала колоссальное падение спроса. Но внутренний рынок восстанавливается быстрее, чем международный. Самолеты SSJ-100 нужны на региональных линиях", - говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Федор Борисов. С господдержкой эксплуатация таких самолетов становится привлекательной, добавляет эксперт.

Загрузка бортов существенно снизилась, и самолеты вместимостью около 100 человек хорошо помогают авиакомпаниям выживать в этой ситуации, добавляет руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. "Мексиканская авиакомпания Interjet в сложном финансовом положении отдала все Airbus, и "Суперджет" оставался единственным самолетом, который хоть как-то вытаскивал перевозчика из болота", - приводит пример Величко.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Лайнер Superjet 100

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