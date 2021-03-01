Принц Гарри боялся повторить судьбу принцессы Дианы

Принц Гарри боялся повторить судьбу своей матери принцессы Дианы. Об этом он рассказал в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, отрывок из которого появился в Сети.

"Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, плечом к плечу с супругой. Потому что я не могу представить, каково было ей проходить через это самой столько лет назад", - заявил герцог Сассекский.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл в прошлом году решили отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи, за что подверглись критике со стороны британских СМИ.

Принцесса Диана также подвергалась давлению из-за ее развода с принцем Чарльзом. В 1997 году она погибла в автокатастрофе.