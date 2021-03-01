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01.03.2021 10:56
Рубрика: Общество

Названы популярные профессии среди кошатников и собачников

Текст: Юлия Мякишева

Россияне чаще всего заводят кошек, чем собак. Первые живут в домах 45 процентов опрошенных, а вторые - у 21 процента. Одних собак заводит только 9 процентов жителей. При этом, кошатники и собачники, как правило, представители разных профессий.

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Эксперты опросили представителей разных профессиональных групп и посчитали, сколько среди них любителей кошек и собак, а сколько предпочитает не заводить животных. Всего в списке оказалось 35 профессий.

Владельцы кошек чаще всего работают системными администраторами. У 43 процентов представителей этой профессии есть кот или кошка. Следом за ними бармены и секретари (по 42 процента), грузчики и дизайнеры (по 41 проценту). Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Собачники чаще всего работают офис-менеджерами (21 процент), диспетчерами (19 процентов), грузчиками и юристами (по 17 процентов).

Кошек держит треть жителей России, но доход у 41 процента из них - до 30 тысяч рублей.

И кошку, и собаку держит 12 процентов респондентов, чаще всего этим людям больше 45 лет (15 процентов). Кошки и собаки уживаются у курьеров (27 процентов), диспетчеров (19 процентов), контролеров , главных бухгалтеров, кассиров и охранников (по 18 процентов).

46 процентов россиян живут без этих питомцев. Чаще всего так отвечали люди до 24 лет (51 процент) и опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей. Половина мужчин предпочитает жить без животных. Среди тех, кто не стал заводить животных, чаще встречались врачи и охранники (по 55 процентов), менеджеры по работе с клиентами (51 процент). В опросе поучаствовали 10 тысяч человек старше 18 лет из 993 населенных пунктов.

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