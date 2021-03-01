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01.03.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Производство антисептиков выросло в восемь раз

Текст: Светлана Ментюкова
Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, химическая промышленность за год выросла на 5,4%. По итогам 2020 года объем отгруженных товаров химкомплекса составил около 4,6 трлн рублей, хотя еще в первом полугодии 2020-го объемы производства в химкомплексе снизились на 1-2%.

Развернуло ситуацию то, что предприятия включились в антиковидную работу, рассказал "РГ" рассказал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов. "При поддержке минпромторга многие переориентировали свои мощности на выпуск кожных антисептиков и дезсредств, медицинских перчаток, защитных очков и щитков. Это позволило наладить бесперебойные поставки такой продукции в медицинские организации и обеспечить население необходимыми средствами индивидуальной защиты", - отметил он. С марта по июнь 2020-го удалось нарастить мощности по производству кожных антисептиков в восемь раз, медицинских перчаток - в 10 раз и защитных очков - более чем в пять раз.

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Этому не помешало то, что износ мощностей химического комплекса сейчас составляет около 48%. Отрасль только модернизирует основные фонды. За последние пять лет инвестиции в химический комплекс составили более 3 трлн рублей, отмечает Михаил Иванов. "В рамках Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года в отрасли предусмотрена реализация около 200 инвестпроектов с суммарным объемом финансовых вложений более 1 трлн рублей. Уже успешно осуществлены более 70 из них, - говорит замминистра. - Прошлый год, кстати, не стал исключением. С начала 2020 года уже реализовано 12 инвестпроектов. Суммарный объем вложений по ним составил 17,5 млрд рублей, было создано более 500 новых высокопроизводительных рабочих мест".

В результате производство красителей и пигментов выросло на 11%, лаков и красок - на 6,5%, труб, шлангов, пластмассовых фитингов - на 12%, плит, листьев и пленки полимерной - на 11%, минеральных удобрений - на 5,5%. Доля импорта в химпроме не превышает 30%. Это хорошая конкурентная среда, которая стимулирует отрасль двигаться дальше, полагает Михаил Иванов: "По отдельным сегментам еще сохраняется импортозависимость на уровне от 40 до 100%. В основном мы импортируем продукцию мало- и среднетоннажной химии".

В декабре 2020 года президент поручил увеличить объем выпуска мало- и среднетоннажной химической продукции на 70% к 2030 году. Для этого отрасли предстоит преодолеть недостаточную емкость внутреннего рынка, дефицит инвестиций, технологическое отставание и отсутствие доступной компонентной базы.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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