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01.03.2021 15:33
Рубрика: Общество

Прокуроры добились увековечения памяти реабилитированных военачальников

Текст: Иван Петров
Более десяти жертв политических репрессий были реабилитированы по материалам Главной военной прокуратуры (ГВП). Кроме того, было принято решение об увековечении памяти около десятка военачальников, ранее репрессированных, а позднее реабилитированных. Об этом говорится в сообщении ГВП.
Герой Советского Союза генерал-полковник Григорий Штерн. Фото: РИА Новости Герой Советского Союза генерал-полковник Григорий Штерн. Фото: РИА Новости
Герой Советского Союза генерал-полковник Григорий Штерн. Фото: РИА Новости

В надзорном ведомстве напомнили, что одним из направлений деятельности прокуратуры является проверка архивных уголовных дел советского периода на предмет исполнения Закона РФ от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Только в 2020 году органами военной прокуратуры рассмотрено 348 обращений граждан о реабилитации, по результатам которых 12 человек были признаны жертвами политических репрессий, - отметили в ГВП. - В связи с этим восстановлены права их родственников и заинтересованных лиц на дополнительные меры государственной соцподдержки".

В прошлом году, кроме того, продолжилась реализация программы по увековечению памяти репрессированных лиц из числа высшего командного состава Красной Армии. В рамках этой работы военные прокуроры провели дополнительную проверку в отношении Маршала Советского Союза Александра Егорова, Героя Советского Союза генерал-полковника Григория Штерна, дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Якова Смушкевича. Также проверялись сведения в отношении флагманов флота 1 ранга Владимира Орлова и Михаила Викторова, командарма 2 ранга Августа Корка, флагмана флота 2 ранга Ивана Кожанова, армейского комиссара 2 ранга Яна Берзина, комкоров Виталия Примакова, Николая Петина и Василия Хрипина. Все перечисленные военачальники, как установлено, были "необоснованно репрессированы в 1937-1941 годах, а впоследствии (в 1954-1958 годах) реабилитированы".

"Препятствий для увековечения памяти указанных военачальников не установлено", - резюмировали в ГВП.

Всего же в период с октября 1991 года по настоящее время органами военной прокуратуры были пересмотрены свыше 273 тысяч уголовных дел в отношении 303 тысяч человек. Более 124 тысяч человек были признаны жертвами политических репрессий. В реабилитации 180 тысячам - отказано.

Фото: Предоставлено телеканалом "БелРос"
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Напомним, Герой Советского Союза генерал-полковник Григорий Штерн известен как руководитель операции Советской армии на Халхин-Голе, на озере Хасан, сдержавшей японские войска. Дважды Герой Советского Союза Яков Смушкевич являлся главнокомандующим авиацией во время финской войны. Он, будучи сильно раненным, практически лежа, не перестал руководить авиацией.

Оба военачальника были расстреляны. При аресте им вменили и троцкистский заговор, и шпионскую деятельность в пользу фашистской Германии. Последнее особенно нелепо, учитывая национальность Штерна и Смушкевича. Ведь все знали и понимали, что нацисты делали с евреями.

С историей остальных военачальников, чьи имена решено было увековечить, можно ознакомиться в открытых источниках.

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