Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание

Толпа противников премьер-министра Армении Николы Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств. Как передает РИА Новости, они провели акцию протеста на первом этаже, призвали сотрудников ведомств не поддерживать премьер-министра, отставки которого они требуют, и покинули здание.

"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", - заявил один из участников.

Акция протеста прошла на фоне заседания Совбеза, которое созвал сегодня премьер. Как отметили в пресс-службе правительства, на нем обсуждалась "повестка внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути преодоления".

Как ожидается, сегодня в Ереване пройдут еще три митинга. Один будет посвящен памяти погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских и памяти погибших в карабахской войне. Второй созывает оппозиция, третий - сторонники Пашиняна.

Тем временем президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности. "Политическая борьба не должна выходить за рамки законности, не должна вести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более - в конфронтацию и раскол", - говорится его обращении.

Президент предложил политическим силам организовать обсуждения для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса. "Мы нуждаемся в единстве и солидарности. Особенно сегодня консолидация и терпимость имеют жизненно важное значение для нашего государства и народа", - отметил Саркисян.