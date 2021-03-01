Новости

Песков отметил сокращение доходов людей во всем мире 14:02
В Кремле прокомментировали слова Байдена о Крыме 14:02
Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу "Искандеров" 14:02
В Балашихе промоют всю систему водоснабжения из-за личинок комаров 13:53
Профсоюзы согласовали проект о досрочных пенсиях для ряда работников 13:46
Житель Ленобласти устроил стрельбу на автомойке 13:41
Путин поздравит Горбачева с юбилеем 13:29
Школьникам расскажут, как выбрать IT-профессию 13:16
Карту "Тройка" стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья 13:12
Захарова прокомментировала реакцию Киева на инцидент в Петербурге 13:10
Мошенники в Москве обманом вынуждали жильцов покупать пожарные извещатели 13:04
Лжесоцработница обкрадывала пенсионеров 12:59
Московский зоопарк перешел на весеннее расписание 12:57
Рослесхоз: Космомониторинг пока позволяет увидеть только крупные пожары 12:56
Минздрав Беларуси ввел скидки на процедуры госрегистрации 12:53
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание 12:53
Песков напомнил о готовности Путина к диалогу с США 12:47
Армия Украины изменила походку 12:45
Смерть экс-солистки Little Big стала шоком для ее друзей 12:43
Путин и Эрдоган планируют провести телемост 10 марта 12:43
Праймериз "Единой России" пройдут по открытой модели 12:42
В Эстонии введены новые ограничения из-за коронавируса 12:40
Экс-глава ПФР Топилин стал старшим советником гендиректора РЖД 12:26
Forbes впервые назвал самых богатых self-made женщин в России 12:25
Юханссон, Бэйлен и Яшкин признаны лучшими игроками КХЛ в феврале 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Появятся ли в России "негарантированные" авиабилеты
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
01.03.2021 12:53
Рубрика: В мире

Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание

Текст: Юрий Когалов
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Толпа противников премьер-министра Армении Николы Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, где расположено несколько министерств. Как передает РИА Новости, они провели акцию протеста на первом этаже, призвали сотрудников ведомств не поддерживать премьер-министра, отставки которого они требуют, и покинули здание.

Пашинян повторно направил президенту Армении предложение об отставке главы Генштаба

"Мы завершаем нашу акцию. Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство", - заявил один из участников.

Акция протеста прошла на фоне заседания Совбеза, которое созвал сегодня премьер. Как отметили в пресс-службе правительства, на нем обсуждалась "повестка внешней и внутренней безопасности, вызовы и пути преодоления".

Как ожидается, сегодня в Ереване пройдут еще три митинга. Один будет посвящен памяти погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских и памяти погибших в карабахской войне. Второй созывает оппозиция, третий - сторонники Пашиняна.

Тем временем президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы в стране к терпимости и солидарности. "Политическая борьба не должна выходить за рамки законности, не должна вести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более - в конфронтацию и раскол", - говорится его обращении.

Президент предложил политическим силам организовать обсуждения для поиска путей выхода из внутриполитического кризиса. "Мы нуждаемся в единстве и солидарности. Особенно сегодня консолидация и терпимость имеют жизненно важное значение для нашего государства и народа", - отметил Саркисян.

В мире экс-СССР Армения РГ-Видео

Главное сегодня

Песков напомнил о готовности Путина к диалогу с США
За сутки в России подтвержден 11 571 случай COVID-19 в 84 регионах
Назван единственный способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание
Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении законодательства
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами