ПСБ запустил услугу "Персональный брокер"

Клиенты ПСБ могут воспользоваться премиальным сервисом сопровождения инвестиционного портфеля "Персональный брокер".

Сервис включает услуги инвестиционного консультанта, который станет профессиональным помощником как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Эксперт поможет клиенту сформировать и при необходимости ребалансировать инвестиционный портфель, составит индивидуальную стратегию инвестирования с учетом его риск-профиля, а также в процессе совместной работы будет дополнять ее рекомендациями и информировать об изменениях рыночных тенденций.

В числе других преимуществ сервиса - возможность оперативно получить консультацию и обсудить различные идеи инвестирования.

Услуга "Персональный брокер" доступна клиентам с инвестиционным капиталом от 3 млн рублей и предусматривает единый тариф 0,3% дневного оборота по сделкам.

"Имея многолетнюю экспертизу и доступ к качественной аналитике, персональный советник сэкономит время наших клиентов на мониторинг конъюнктуры рынка, предложит различные инвестиционные идеи, соответствующие запросам и целям клиента, и поможет снизить риски финансовых потерь", - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Клиенты банка могут совершать операции на фондовых и валютных рынках с помощью удобного мобильного приложения "ПСБ Инвестиции".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"