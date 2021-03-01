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01.03.2021 07:10
Рубрика: Общество

Психолог назвала простой способ борьбы с перееданием на фоне стресса

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Переедание на фоне стресса может стать настоящей зависимостью, с которой нужно бороться. Психолог Наталья Варская рассказала RT о том, как можно противостоять пагубному влечению.

Фото: iStock
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По ее словам, излишнее пристрастие к еде порой оказывается подсознательной попыткой "погасить" стресс. А для решения проблемы может потребоваться помощь специалистов. Тем более, что психологически "заедающий" стресс человек склонен к разным зависимостям, но пристрастие к еде оказывается самой простой из них.

"Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек - это фабрика гормонов. Эти процессы - психологические, эндокринные, гормональные - всегда вместе", - объясняет эксперт.

Также Наталья Варская предлагает попытаться использовать для снятия стресса простые альтернативные способы.

"Надо сменить доминанту: возможно, стоит поискать то, что тоже вырабатывает гормоны удовольствия, но только безобидное. Для кого-то это нахождение на природе, наблюдение за лесом, цветами - тоже гормоны вырабатываются. Найти что-то такое. Кто-то, может быть, в музее от картин испытывает удовольствие", - предлагает она.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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