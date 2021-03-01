Путин и Эрдоган планируют провести телемост 10 марта

Готовится телемост президентов России и Турции, он может пройти 10 марта. Такую информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы по этой теме.

"Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока АЭС "Аккую" и прорабатывается возможность организации телемоста между Эрдоганом и Путиным по случаю этого начала строительства", - заявил Песков.

На вопрос о том, планируются ли онлайн-переговоры лидеров до или после церемонии, пресс-секретарь президента РФ напомнил, что совсем недавно был весьма обстоятельный телефонный разговор на высшем уровне. Во время этой беседы как раз речь в том числе и заходила о таком возможном телемосте, уточнил он.

"Каких-то других субстантивных переговоров, помимо тематики "Аккую", не планируется, если иного не посчитают необходимым президенты", - заключил Песков.