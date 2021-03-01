Путин поздравит Горбачева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравит бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Какой подарок приготовлен для юбиляра, пока секрет.

"Я не сомневаюсь, что президент поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья", - заверил Песков. "Как это будет, мы своевременно сообщим", - обещал он.

На вопрос о том, подарит ли Путин юбиляру сервиз и открытку или, может, подпишет указ о госнаградах, пресс-секретарь главы государства заметил, что сервиз - нестандартная форма поздравления. "У президента могут быть и иные решения", - заключил он.