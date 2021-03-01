Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские зенитчики сбили в небе над Дамаском ракеты, выпущенные Израилем. О "воздушной агрессии со стороны Голанских высот" сообщило агентство SANA. Подчеркивается, что Израиль атаковал ряд целей в окрестностях столицы страны. "Наши ПВО уничтожили большинство ракет агрессора", - цитирует СМИ военных арабской республики.

А вот Израиль отказался комментировать сообщения в иностранных медиа, - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии еврейского государства.

Тем временем эксперты предположили, что авиаудар может быть связан с недавним инцидентом в Оманском заливе. Там в минувший четверг, 25 февраля, на израильском корабле произошел взрыв. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что к атаке может быть причастен Иран.