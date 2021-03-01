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Текст:   Любовь Проценко 
16:33 01.03.2021

Андрей Бочкарев: Более ста домов построено в Москве по программе реновации

В столице по программе реновации уже построено свыше 100 домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"За прошедшую неделю введены в эксплуатацию еще четыре новостройки по реновации. Таким образом, построено уже более ста домов с момента страта программы, 77 из них переданы под заселение", - рассказал он.

Общая площадь квартир, сданных для участников программы реновации с 2017 года, когда стартовала эта городская программа, 1,2 миллиона квадратных метров.

Заммэра отметил, что новые дома появились в четырех округах столицы - Восточном, Северо-Восточном, Западном и Юго-Восточном.

"В настоящее время по программе строится еще 173 дома мощностью порядка 2,7 млн кв. м. Набранные темпы строительства и проектирования позволяют говорить о том, что программа будет реализована в установленные сроки", - сказал Андрей Бочкарев.

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