Более 20 тысяч пациентов прошли лечение от COVID-19 за год работы ГКБ 52

Городская клиническая больница №52 в числе других стационаров столицы возвращается к обычному режиму работы. Меры, предпринятые столичными властями, позволили добиться явной положительной динамики в эпидемиологической обстановке города. Сейчас в этой клинике проведена санитарная обработка, персонал больницы прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Коллектив, который за год работы получил поистине колоссальный опыт и освоил самые современные методы лечения опасной инфекции, сохраняет полную готовность бороться с пандемией до полной победы.

Как рассказала главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко, в отделениях стационара прошли лечение более 20 тысяч пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", из них 5100 пациентов спасли в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Помимо лечения от собственно коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, в больнице продолжали в полном объеме оказывать необходимую специализированную помощь больным с COVID-19. Такие пациенты получали заместительную почечную терапию, им проводились хирургические операции, осуществлялась полихимиотерапия при онкогематологических заболеваниях.

- В этот период помощь пациентам оказывали абсолютно все наши специалисты, вне зависимости от специализации, - продолжала Марьяна Лысенко. Несмотря на то, что многим пришлось перейти на круглосуточный посменный режим работы, нам удалось сохранить как объемы, так и высокий уровень качества медицинской помощи. Кроме того, это дало нам уникальный опыт, который мы потом использовали с пользой для пациентов: были разработаны новые схемы лечения и клинические рекомендации, успешно проверены практикой методики лечения внебольничной пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом COVID-19. Стоит отметить, что наши специалисты входят в коллектив авторов федеральных методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, а принятые в Москве протоколы лечения COVID-19 в значительной степени включают наработки коллектива 52-й больницы.

За время работы с коронавирусной инфекцией больница не только подтвердила свою репутацию как одного из лучших столичных стационаров, но и выступила одним из центров компетенции по лечению коронавирусной пневмонии. Высочайший профессионализм врачей и богатый практический опыт оказался востребован и на международном уровне: ГКБ №52 является полноправным участником целого ряда международных клинических исследований, обеспечивая высокую степень доказательности получаемых результатов. Тестируется и адаптируется под схемы для рутинного применения ряд биологических и таргетных препаратов, обладающих высоким потенциалом блокирования цитокинового шторма, а также противовирусные препараты. В том числе здесь проводятся пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса.

В период пандемии особое значение приобрела работа Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где оказывается помощь с тяжелыми формами поражения легких и дыхательной недостаточностью. Именно специалистами этого центра совместно с коллегами были разработаны методические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающимся в применении ЭКМО. Причем этим опытом могут воспользоваться и врачи из других регионов: специалисты выездной бригады Центра оказывают им необходимую консультативную и методическую помощь, участвуют в подключении и транспортировке пациентов на ЭКМО.

Стоит отметить, что практика выездной работы не ограничивается только этим направлением. Например, в июне прошлого года московские медики отправились в Забайкальский край для оказания помощи местным врачам в лечении пациентов с COVID-19. Медицинскую бригаду, в которую вошли девять высокопрофессиональных специалистов, возглавила главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Среди других направлений научно-практической работы сотрудников больницы, которая проводилась в период работы с коронавирусной инфекцией - методика оптимального клинического использования реконвалесцентной плазмы при лечении COVID-пневмонии со средним и тяжелым течением. На базе отделения переливания крови ГКБ №52 находится один из донорских пунктов, участвующих в заготовке плазмы от доноров, переболевших коронавирусной инфекцией. Такая плазма используется для облегчения состояния наиболее тяжелых пациентов с COVID-19 по решению лечащего врача. Впервые рекомендации по использованию такого метода лечения в составе комплексной терапии были выданы Клиническим комитетом Москвы, в состав которого также входит Марьяна Лысенко и Сергей Царенко, заместитель главного врача по реаниматологии и анестезиологии ГКБ 52.

За несколько месяцев лечение реконвалесцентной плазмой получили 4700 пациентов стационара, а всего в отделении переливания крови было собрано 1 200 л такой плазмы от 2 000 доноров.