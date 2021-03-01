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01.03.2021 09:30
Рубрика: Общество

Боткинская больница Москвы подключена к ЕМИАС

Текст: Любовь Проценко

В столице успешно продолжается процесс интеграции столичных стационаров в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Теперь возможности единой цифровой платформы здравоохранения доступны и в ГКБ имени Боткина - одной из крупнейших многопрофильных больниц Департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"В Боткинской больнице ежегодно проходит стационарное лечение более 100 тысяч человек и более 1 миллиона амбулаторных больных. Подключение клиники к ЕМИАС означает выход на качественно иной уровень возможностей и для врачей, и для пациентов. Теперь в дополнение к новейшему оборудованию и высочайшей квалификации врачей на благо пациентов будут работать и новые информационные сервисы единой цифровой платформы здравоохранения. Вся медицинская информация, данные лабораторных и инструментальных исследований, заключения врачей и многое другое будет сразу попадать в электронную медицинскую карту. Таким образом, мы обеспечиваем полную преемственность в лечении каждого пациента - все данные о нем будут доступны врачам и в поликлинике, и в стационаре. Сегодня в Москве уже 34 многопрофильных стационара подключены к ЕМИАС, и мы будем продолжать интеграцию и других городских клиниках. Завершение процесса в Боткинской больнице стало важным шагом в этом направлении", - рассказала заммэра.

Учитывая специфику работы стационара, оцифровка и подключение всех процессов к ЕМИАС является очень сложным проектом с технической и организационной точек зрения. Успешное решение этой задачи в одной из крупнейших не только в Москве, но и в России больниц является значимым событием для городского здравоохранения.

"При этом важно отметить, что внедрение системы в клиническую практику невозможно без участия коллектива и руководства стационара: это многоступенчатый процесс разработки, апробирования, обучения и обоюдное желание выйти на новый, качественной цифровой уровень оказания медицинской помощи", - дополнила вице-мэр.

Интеграция больницы имени Боткина с ЕМИАС обеспечивает переход к электронной документации, открывает медикам онлайн-доступ к электронным медицинским картам каждого пациента, позволяя получать информацию о ходе и истории лечения, а у руководства медорганизации появляется возможность управлять потоками пациентов, планировать оперативные вмешательства и выполнять другие ключевые операции. При выписке пациента из стационара выписной эпикриз загружается в электронную медицинскую карту автоматически, что позволяет врачам поликлиник оперативно получать доступ к этим данным, а пациентам видеть ту же информацию в электронной медкарте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме этого, система позволяет применять единый подход для интеграции со смежными информационными системами, что обеспечивает преемственность данных при ведении истории болезни. Например, интеграция ЕМИАС с клинико-диагностической лабораторией больницы позволяет медицинским работникам видеть результаты анализов пациента и выгружать их в ЭМК. А доступ к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) ЕМИАС, куда ежедневно загружаются результаты лучевых исследований, дает возможность врачам стационара не только увидеть заключение врача-рентгенолога в ЭМК пациента, но и при необходимости посмотреть само изображение, что помогает поставить диагноз, отслеживать динамику изменений или назначить дополнительное обследование.

Проект по инфраструктурному переоснащению стационаров столицы и их интеграции с ЕМИАС реализуется Департаментом здравоохранения совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.

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