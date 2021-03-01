Как бесплатно побывать на лекциях и мастер-классах на ВДНХ

На главную выставку страны 2 марта возвращаются бесплатные мастер-классы, творческие встречи и спектакли проекта "Знание. ВДНХ". Проходить они будут в привычном для большинства офлайн-режиме, но по антиковидным правилам: площадки разрешено заполнять лишь наполовину, а вход только в масках и перчатках.

В новом, "постковидном" сезоне горожан, успевших соскучиться по "живым" мероприятиям, ждет новая программа. Например, организаторы подготовили лекции о культуре, истории, дизайне, науке и интернет-технологиях, уточнили в пресс-службе ВДНХ. Плюс обещают концерты, полезные мастер-классы и встречи с известными людьми. Присоединиться к событиям можно бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте znanie.vdnh.ru. Мест и в доковидные времена было немного, а сейчас тем более - залы разрешено заполнять лишь на 50 процентов.

Стартует новый сезон 2 марта в 19.00 с литературно-просветительской программы "Легкое дыхание" - по одноименному произведению Ивана Бунина. Рассказ под музыкальное сопровождение в лектории павильона "Рабочий и колхозница" прочтут актриса МХАТ им. Горького Алиса Гребенщикова и актер Иван Лакшин. Здесь же в четверг, 4 марта, поклонники видеоигр поговорят о роли пространства в кибергородах, обсудят с выпускницей Московского архитектурного института Дарьей Насоновой устройство виртуальных парков развлечений и готических соборов. Центр "Космонавтика и авиация" 6 марта начнет сезон с показа культовой научно-фантастической кинодрамы советского режиссера Андрея Тарковского "Солярис". Еще один кинопоказ, но уже с "женским" акцентом запланирован на 8 марта в лектории "Кулибин Про". Зрители увидят фильм "Женский космос" с историями семи женщин, покорявших неземные просторы, - четырех россиянок и трех американок. Как складываются отношения с мужским экипажем? Зачем женщине на орбите нужна нагайка? На эти и другие вопросы зрители найдут ответы, посмотрев ленту.

Площадки разрешено заполнять лишь наполовину, а вход только в масках и перчатках

Тем временем

В левом крыле арки Главного входа ВДНХ работает выездной пункт вакцинации от коронавируса. Запись на прививку не нужна, поэтому всех желающих принимают в порядке живой очереди с 10.00 до 21.00. С собой надо захватить паспорт и полис ОМС.