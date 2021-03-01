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01.03.2021 00:57
Рубрика: Общество

Добрый город

Москвичей зовут в волонтеры
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 42(8393)
В Москве более 30 тысяч некоммерческих организаций, которые объединяют неравнодушных горожан. Они помогают пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, активно участвуют в жизни города. Помогают кто делом, кто деньгами, вещами, а кто-то становится волонтером. Как же стать добровольцем, чтобы помогать другим?

Дел для волонтеров в городе много. Можно, например, присоединиться к команде благотворительного фонда "Дом с маяком" и помогать семьям, которые столкнулись с неизлечимой болезнью ребенка. Для этого достаточно обладать простыми навыками общения и иметь пару свободных часов в неделю. Там очень ждут автоволонтеров, то есть водителей, которые смогут выполнять простые, но очень важные задачи: отвозить семьям лекарства и медицинское оборудование, подвезти ребенка к врачу или в театр, а иногда просто передать ему подарок к дню рождения. "Это можно сделать по пути на работу или на дачу в выходной день. Такая забота и внимание очень нужны для наших пациентов", - рассказал Борис Золоторевский, координатор волонтерского отдела "Дома с маяком".

Москвичей пригласили в школу социального волонтерства

Для добровольцев, которым по пути с фондом, на его сайте есть небольшая анкета. Ее нужно заполнить, после рассмотрения сотрудники "Дома с маяком" отправят на почту обучающие материалы, пригласят на групповое онлайн-собеседование, а также попросят подписать договор автоволонтера.

Всегда рады в фонде волонтерам-профессионалам. На эту роль подходят аниматоры, репетиторы, специалисты по красоте, музыканты, ведущие творческих мастер-классов, художники, кондитеры, переводчики, флористы, дизайнеры. Важно только, чтобы помощь волонтеров была пусть редкой, но регулярной.

Вместе с благотворительным фондом "Дари Еду!" москвичи могут доставлять горячие обеды тем, кто не может позаботиться о себе. "Новый сервис "Благотворительная доставка" заработал для пенсионеров и инвалидов в конце прошлого года, но уже стал популярным. Через сайт проекта жители города заказывают обеды, рестораны их готовят, а волонтеры доставляют нуждающимся. Количество заказов растет, пополняется и список ресторанов, которые бесплатно делают блюда для наших подопечных, а вот волонтеров не хватает", - поделился с "РГ" руководитель фонда Игорь Шатунов.

По его словам, из-за нехватки добровольцев доставка охватывает пока пять столичных районов, хотя могла бы уже распространиться на весь город. "Нам нужно много людей, потому что обеды доставляются со вторника по воскресенье, понятно, что по такому графику один человек не сможет ежедневно с нами работать из-за собственной занятости", - говорит Игорь Шатунов.

Помощь волонтеров может быть редкой, но регулярной

Помочь нуждающимся можно и другим, более простым способом. Не выходя из дома, достаточно воспользоваться благотворительным сервисом на mos.ru в разделе "Мои платежи".

Кому помочь - москвичи выбирают сами. Можно материально поддержать тяжелобольных детей, людей с особенностями здоровья, малоимущих, бездомных животных. Каждому дарителю приходят уведомления с отчетом о потраченных деньгах.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Некоммерческие организации в России

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