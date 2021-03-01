Карту "Тройка" стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья

С 1 марта столичную транспортную карту "Тройка" стали принимать еще на 100 автобусных маршрутах Московской области. Дополнительные маршруты, где принимают к оплате проезда "Тройку", появились практически в каждом муниципалитете области.

"Таким образом, возможность расплатиться одной транспортной картой появилась уже в 1,5 тысячи автобусах областного перевозчика", - сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, добавив, что власти поэтапно будут увеличивать число маршрутов, где принимают "Тройку", и дальше.

Тариф на проезд в подмосковных автобусах в черте одного города по "Тройке" сегодня составляет 37 рублей. Столько же стоит одна поездка, если расплачиваться банковской картой.