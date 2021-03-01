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01.03.2021 13:12
Рубрика: Экономика

Карту "Тройка" стали принимать еще на 100 маршрутах Подмосковья

Текст: Ирина Рыбникова

С 1 марта столичную транспортную карту "Тройка" стали принимать еще на 100 автобусных маршрутах Московской области. Дополнительные маршруты, где принимают к оплате проезда "Тройку", появились практически в каждом муниципалитете области.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Пассажиры московского метро могут заказать карту "Тройка" со своим фото

"Таким образом, возможность расплатиться одной транспортной картой появилась уже в 1,5 тысячи автобусах областного перевозчика", - сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, добавив, что власти поэтапно будут увеличивать число маршрутов, где принимают "Тройку", и дальше.

Тариф на проезд в подмосковных автобусах в черте одного города по "Тройке" сегодня составляет 37 рублей. Столько же стоит одна поездка, если расплачиваться банковской картой.

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