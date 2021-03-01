Мошенники в Москве обманом вынуждали жильцов покупать пожарные извещатели

Под видом коммунальщиков группа мошенников в Москве вынуждала жильцов к ненужной трате денег.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники совершали поквартирный обход жителей столицы, преимущественно пожилого возраста, и предлагали им установить автономные пожарные извещатели. Гражданам сообщалось, что установка необходима в соответствии с распоряжением жилищной организации, отвечающей за противопожарную безопасность. А в случае отказа собственникам грозят крупные штрафы.

Введенные в заблуждение жильцы оплачивали оборудование по завышенной стоимости. При этом обещанную функцию по оповещению пожарных служб в случае возгорания прибор не выполнял, а только обладал шумовым эффектом.

Сотрудники отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве при участии Росгвардии задержали подозреваемых по местам их проживания в Московской области. Ими оказались трое мужчин и одна женщина.

В ходе обысков полицейскими обнаружены пожарные извещатели, мобильные телефоны, компьютеры и банковские карты. Изъяты различные документы - договоры, акты, маркетинговые инструкции и презентационные брошюры, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

На сегодняшний день пострадавшими от мошенников признаны десять человек. Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны более чем к 50 эпизодам мошеннических действий.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.