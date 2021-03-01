Московские квартиры за год уменьшились на 4 квадратных метра

Средняя площадь квартир в столичных новостройках массового сегмента уменьшилась за год на 4 квадратных метра, подсчитали в компании "Метриум". Если в феврале 2020 года она равнялась 58 кв.м, то сейчас лишь 54 "квадратам".

Это самый низкий показатель за последние три года. Последний минимум был зафиксирован в феврале 2017 года, когда средняя площадь квартиры составила 55,9 кв.м.

Сокращение площади касается, в основном, достаточно просторных квартир. Так, студии за год стали на 0,4 кв.м больше (в среднем 26,2 кв.м), однокомнатные квартиры уменьшились на 0,3 кв.м. (до 40,3 кв.м). Двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры незначительно увеличились - на 0,2 и 0,1 кв.м соответственно (до 62,3 кв.м. и 84,5 кв.м.). А вот наиболее существенно - на 3 кв.м - сократилась площадь квартир с 4 комнатами и более, до 108,7 кв.м.

"Важно понимать, что сегодня в новостройках более широкий выбор планировочных решений с точки зрения площади, чем 5-10 лет назад, - считает гендиректор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. - Поэтому нельзя однозначно сказать, что квартиры уменьшаются - становится шире "вилка" с точки зрения доступных площадей".

Сокращение средней площади может быть связано со структурными изменениями предложения, считают в "Метриум". За прошедший год заметно выросла доля небольших квартир, тогда как представительство просторных вариантов жилья уменьшилось. Так, доля студий увеличилась с 8% до 16%, однокомнатных квартир - с 30% до 32%. При этом доля двухкомнатных квартир снизилась с 40% до 32%, трёхкомнатных - с 20% до 17%.

"Предложение небольших квартир отчасти стимулируется инвестиционным спросом, - считает гендиректор "Ривер Парк" Лариса Швецова. - Инвесторы предпочитают приобретать малогабаритное жилье - его легче перепродать или сдать в аренду, чем более дорогие варианты квартир".

Средняя площадь квартир сокращается почти непрерывно после 2015 года, говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Вместе с тем со временем показатели площади могут стабилизироваться, так как снижение ставок по ипотеке позволило многим покупателям приобрести жилье большей площади, чем они изначально планировали.