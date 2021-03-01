Московский зоопарк перешел на весеннее расписание

С 1 марта столичный зоопарк будет работать на час дольше, об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Режим работы Московского зоопарка продлевается на один час. Теперь наши обитатели ждут вас в гости с 9:00 до 18:00. Вход закрывается в 17:00, - сообщили "РГ" в пресс-службе. - У нас работают все павильоны. А вот из впавших в спячку обитателей зоопарка пока никто не проснулся".

Билеты в зоопарк по-прежнему продаются онлайн, кассы закрыты. На территории посетителям необходимо соблюдать меры безопасности: соблюдать социальную дистанцию, носить маску и использовать санитайзер.