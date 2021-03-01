На подмосковном химзаводе погибла женщина

В подмосковном городе Краснозаводск произошел инцидент в результате вспышки химических реагентов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, пожара и разрушений после ЧП не последовало. Но, к сожалению, не обошлось без жертв: погибла работница предприятия.

Краснозаводский завод находится недалеко от подмосковного Сергиева Посада. До распада СССР производство считалось секретным и проезд для иностранцев туда был закрыт. При этом наиболее опасным считалось не военное производство, а сугубо мирное и даже радостное - праздничная пиротехника. При смешивании и упаковке салютов и шаров для артиллерийских салютов может образовываться крайне взрывоопасная пыль, которая при статическом разряде электричества взрывается. Поэтому инциденты со смертельным исходом бывали на заводе и раньше.

Помимо праздничных салютов на заводе есть цеха, где ранее производили охотничьи патроны Байкал и огнеметы "Шмель". Об инцидентах при производстве этой продукции ничего не известно.