Начался прием заявок на второй туристический хакатон Moscow Travel Hack

Стартовал прием заявок на второй туристический хакатон Moscow Travel Hack - разработчики и стартапы смогут заявить о своем участии до 17 марта. Сам хакатон состоится 27 и 28 марта. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Первый московский хакатон в сфере туризма прошел в феврале прошлого года и стал масштабным событием для профессионального сообщества всей страны, - цитирует ее официальный сайт мэрии. - Проект объединил участников более чем из 10 регионов. Количество поданных заявок превысило 1,2 тысячи. Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров - лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году".

Участники будут работать над цифровыми решениями для туристической отрасли, актуальными на фоне пандемии. В прошлом году, к примеру, разработчики создавали аудионавигацию по музею-заповеднику "Царицыно".

Подать заявку на участие, изучить задачи и узнать другие подробности можно на сайте проекта.