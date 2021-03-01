Ни одной аварии за выходные. О переводе транзита грузового транспорта на ЦКАД

В Московской области практически завершено строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) - одного из самых масштабных инфраструктурных проектов правительства России.

Основные участки были открыты в конце прошлого года. В результате мы наконец-то получили скоростную транзитную магистраль, которая радикально улучшит условия движения во всем Московском регионе. Проезд по ЦКАД является частично платным, но при этом сохраняются бесплатные альтернативы - Малое (А-107) и Большое (А-108) бетонное кольцо.

Одной из главных целей строительства ЦКАД было разгрузить Московскую кольцевую автодорогу и дороги Подмосковья, которыми жители пользуются для своих ежедневных поездок.

По МКАД проходят маршруты общественного транспорта, ездит скорая, пожарные и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города. В непосредственной близости от МКАД выросли огромные жилые районы и торговые центры, построены станции метро. На ней более 200 съездов - фактически это обычная городская дорога, на которой не место транзитному движению, даже ночью.

Несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы МКАД работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 г. здесь произошло 748 ДТП с пострадавшими.

В субботу, 13 февраля, когда на Москву обрушился снегопад, застрявшие большегрузы полностью парализовали движение по МКАД. Миллионы жителей Москвы и Московской области не смогли вовремя попасть домой.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Некоторые водители грузовиков провели на МКАД до 28 часов, для них были выставлены мобильные точки обогрева. Спасать фуры, оказавшиеся в снежном плену, пришлось всем городским службам. Один только "Дорожный патруль" ЦОДД вытянул больше 1000 застрявших грузовиков.

Но при этом ни на ЦКАД, ни на трассах А-107 и А-108 особых затруднений движения не наблюдалось.

Итоги "снежной" субботы стали последней каплей, которая ускорила принятие давно назревшего решения.

Совместно с коллегами из Московской области с 20 февраля 2021 г. мы ввели ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн.

Транзитный трафик был перенаправлен на ЦКАД и "бетонки" А-107 и А-108. А выезжать на МКАД теперь могут только грузовики, предназ­наченные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области. Пропуска для проезда бесплатно оформляются на портале mos.ru.

Первые два дня действия нового порядка показали, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области комфортнее и безопаснее. При этом количество обращений за пропусками не увеличилось.

На ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тысяч грузовиков в сутки, что некритично. Новая трасса способна пропустить гораздо большее число грузовиков.

Проблем с доставкой продуктов и других грузов тоже не наблюдается, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву или Московскую область.

На МКАД же интенсивность движения большегрузов уменьшилась на 18%. Впервые за последние десятилетия два дня подряд в прошедшие выходные на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. А средняя скорость движения увеличилась на 11%.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина