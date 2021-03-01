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01.03.2021 17:16
Рубрика: Происшествия

Под Тверью возбуждено дело после жестокого убийства беременной лосихи

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты

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По информации регионального СУ СК, в период с 23 по 26 февраля несколько человек возле деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области (на границе с Тверской областью) незаконно добыли самку лося, причинив государству ущерб в 400 тысяч рублей.

Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой несколько мужчин душат загнанную снегоходами и упавшую без сил беременную лосиху. Видеозапись расправы делала женщина.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял под личный контроль расследование этого факта жестокого обращения с животным.

- Это вопиющее, резонансное событие, - заявил он. - Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали, без каких-либо поблажек.

В правительстве региона сообщили, что участниками расправы стали трое мужчин: двое - жители Тверской области, один - ярославец. Они были доставлены в отдел полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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