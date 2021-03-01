Прокуратура Москвы проверит частный детский сад

Прокуратура столицы проводит проверку в связи с применением насилия в отношении несовершеннолетних в частном детском саду. Об этом сообщает портал столичной прокуратуры.

Согласно информации пресс-службы ведомства, по предварительной информации, в частном детском центре, расположенном в жилом доме на ул. Нагатинская, установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, применение недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации со стороны работника учреждения. "Инцидент вскрыт благодаря видеозаписи, переданной в правоохранительные органы", - сообщает портал.

Симоновской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья несовершеннолетних. На кадре, опубликованном на портале, взрослый человек замахивается рукой на несовершеннолетнего.

Как отметили в ведомстве, по результатам проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.