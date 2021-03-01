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Рубрика: Общество

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Обновление столичных районов ведется комплексно
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 43(8394)
Ход реализации программы реновации в районе Щукино проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин. Расселению здесь подлежат 42 пятиэтажки, в которых проживают более восьми тысяч горожан. Глава города встретился с жителями дома по улице Авиационной, 61, корпус 2, и дома по улице Новощукинской, 6. Для них практически готова 18-этажная новостройка, расположенная буквально по соседству.

Президент компании-подрядчика Илья Зюбин доложил участникам встречи, что строительство дома завершится в марте, а в мае новоселы смогут начать переселение. Собянин отметил, что осмотреть дом и квартиры в нем будущие жильцы смогут заранее, а в случае возникновения претензий к качеству отделки они смогут обратиться в специально открытый центр, который находится на первом этаже новостройки. Впрочем, мэр уверен, что больших проблем не будет: "Я был в нескольких домах по реновации, - поделился он. - Там по качеству отделки у жителей практически нет претензий. А если и появятся, то в информационном центре быстро примут меры, чтобы устранить недоделки. Кроме того, помогут оформить квартиру в собственность, а старшему поколению и с переездом".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В сложившемся районе новостройка на Новощукинской выделяется вентилируемым фасадом из керамогранитной плитки белого и салатового цветов с застекленными лоджиями и балконами. В каждой квартире предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит дому в будущем не обрасти уродливыми наростами, как нередко случается. Под домом - подземный паркинг на 106 машино-мест.

Там же, на улице Новощукинской, 10, корпус 1, по соседству с новым домом, принял первых пациентов после модернизации и второй филиал детской городской поликлиники N 58. За год, в течение которого трехэтажку постройки 60-х годов прошлого века реконструировали, здание стало не узнать. Обновлены фасады, заменены двери, окна, все коммуникации, установлен новый лифт. Для здоровых детей, которых мамы приводят на осмотр к врачу, и заболевших оборудованы отдельные входы. В кабинетах врачей сделан не просто косметический ремонт, все они оснащены новейшим оборудованием. И расположены так, чтобы исключить вероятность создания очередей. Прием же в этой поликлинике ведут теперь помимо участковых педиатров все наиболее востребованные специалисты - офтальмолог, отоларинголог, детский хирург, невролог, травматолог-ортопед. Есть кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, электросвечения, массажа. Для малышей - бассейн и ванночки для грудничкового плавания. Словом, все, как и предусмотрено "Новым московским стандартом поликлиник", в соответствии с которым в городе модернизируются 137 взрослых и детских поликлиник.

За три года после старта программы реновации для ее участников введены в строй 102 жилых дома

Качественно обновлено в Щукине и все общественное пространство в рамках программы "Мой район". Благоустроены сквер и площадь Академика Курчатова, сквер у мемориала Маршала Бирюзова. Приведена в порядок территория, прилегающая к станции МЦК "Стрешнево". Благоустроены 27 дворов и 57 детских площадок. И такой комплексный подход в столице можно видеть практически во всех районах, куда уже пришла реновация. "За три года, как стартовала эта программа, для ее участников введены в строй уже 102 жилых дома общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров", - рассказал "РГ" заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Новоселами же благодаря ей стали уже более 25 тысяч москвичей.

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